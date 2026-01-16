Come cambia la circolazione veicolare per la nuova fase dei lavori in piazza Baldissera a Torino

TORINO – Ha inizio una nuova fase dei lavori di riqualificazione di piazza Baldissera, il progetto finalizzato alla riorganizzazione dei flussi veicolari e al ripristino dell’infrastruttura tranviaria.

Cambia la circolazione veicolare: come e da quando

Per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori di posa dei binari, la percorribilità di alcune strade limitrofe alla piazza sarà temporaneamente riorganizzata secondo un nuovo calendario di chiusure e deviazioni, a partire dal 21 gennaio e valido fino al 31 marzo 2026.

Le modifiche sono concentrate nel quadrante nord-ovest della piazza, con impatti specifici sulla viabilità pedonale, ciclabile e automobilistica.

Le principali modifiche alla viabilità:

Le variazioni interessano principalmente l’asse di via Stradella e le connessioni con via Chiesa della Salute e Corso Venezia:

Chiusure e Divieti:

Via Enrico Giachino

Divieto di transito veicolare e pedonale sulla carreggiata e sul marciapiede est, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e il controviale ovest di corso Venezia (direzione Via Chiesa della Salute).

Via Chiesa della Salute angolo via Stradella

Chiusura al traffico nel tratto tra via Stradella n. 26 (lato nord) e via Chiesa della Salute n. 4/A (lato est).

Istituzione del divieto di sosta e fermata in via Chiesa della Salute (lato est) tra il civico 6 e via del Ridotto.

Percorsi Ciclo-pedonali

Viene istituito un percorso promiscuo ciclopedonale sull’attuale ciclabile ovest di corso Venezia e via Stradella (tratto piazza Baldissera – controviale ovest di corso Venezia).

Sensi Unici Alternati

Per garantire l’accesso alle aree limitrofe, viene istituito il senso unico alternato a vista nei seguenti tratti:

Controviale ovest di corso Venezia: tra via del Ridotto e via Stradella (precedenza ai veicoli diretti verso nord).

Via Stradella: tra il civico 26 e il controviale ovest di Corso Venezia (precedenza ai veicoli diretti verso est).

Via Chiesa della Salute: tra il civico 4 e via del Ridotto (precedenza ai veicoli diretti verso nord).

Si raccomanda agli utenti della strada di utilizzare sempre i percorsi alternativi, quando possibile, e la massima prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea posizionata in loco.

Questi interventi, pur comportando nuove e ulteriori variazioni alla routine dei residenti e dei pendolari, sono determinanti per completare il ridisegno della piazza e restituire alla zona un sistema di trasporto pubblico più efficiente e una circolazione stradale più fluida.

