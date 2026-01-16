Ivrea, esagitato danneggia alcune automobili e prova a colpire gli agenti di polizia: arrestato

IVREA – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per resistenza e lesioni personali. Al 26enne è anche stata contestata l’ubriachezza molesta.

I fatti

Transitando nei pressi di via Circonvallazione, gli agenti del Commissariato di P.S. “Ivrea e Banchette” viene allertato da alcuni passanti che riferiscono della presenza di una persona, in stato di agitazione, che sta danneggiando alcune auto. Sul posto, gli agenti riscontrano la presenza di un uomo salito sul cofano di un’auto che prende a calci il parabrezza.

Una volta raggiunto dai poliziotti, il soggetto prima insulta gli agenti, poi cerca di colpirli. Inoltre, anche nell’autovettura di servizio e negli uffici di polizia, l’uomo continua con il suo comportamento violento e provocatorio.

A seguito di accertamenti, è emerso che il cittadino era destinatario di provvedimento di allontanamento prefettizio ai sensi dell’art. 2 T.U.L.P.S. La Procura della Repubblica di Ivrea ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

