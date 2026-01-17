Pioggia e neve sul Piemonte: maltempo insistente sui rilievi, accumuli già abbondanti in quota

TORINO – Il maltempo continua a interessare gran parte del Piemonte come da previsioni, con precipitazioni diffuse che nelle ultime ore hanno colpito soprattutto il settore centro-occidentale e sud-occidentale della regione. Piogge anche di moderata intensità stanno insistendo in particolare a ridosso dei rilievi di Biellese, Canavese, Torinese e Cuneese, mentre i fenomeni risultano più sporadici e intermittenti sull’estremo Alto Piemonte e sulle pianure orientali, tra Alessandrino, Vercellese e basso Novarese.

Come spiega il meterologo Andrea Vuolo, alla base di questa distribuzione irregolare delle precipitazioni c’è un prevalente flusso di correnti orientali e sud-orientali nei medio-bassi strati dell’atmosfera, che favorisce un maggiore apporto di umidità verso l’arco montuoso. Le aree maggiormente esposte restano così quelle alpine e pedemontane comprese tra Pennine, Graie, Cozie e Marittime, dove il maltempo si mostra più persistente.

Come da previsione, la quota neve si mantiene intorno ai 1.000 metri, ma non mancano sconfinamenti a quote inferiori in occasione dei rovesci più intensi. Nevicate di neve umida sono infatti segnalate all’interno delle valli della Valsesia, delle Valli di Lanzo, della Germanasca e nel Cuneese, con fiocchi fino agli 800-900 metri e localmente anche attorno ai 700 metri. In alta montagna gli accumuli risultano già significativi: dalla serata di venerdì si registrano oltre 15-20 centimetri di neve fresca sopra i 1.400-1.600 metri. E questo regala immagini spettacolari come la nevicata a Sestriere.

Le previsioni

Nel corso della giornata odierna le precipitazioni continueranno a interessare le stesse zone, assumendo a tratti carattere di rovescio, soprattutto sui rilievi più esposti ai flussi orientali dal Canavese al Cuneese e sulle aree pedemontane adiacenti. Sulle valli alpine sono attese ancora fitte nevicate al di sopra dei 1.200-1.500 metri.

Nel pomeriggio è previsto un lieve e temporaneo rialzo della quota neve, seguito però da una nuova diminuzione tra la sera e la notte, con il ritorno di condizioni favorevoli alla neve a quote più basse. Una fase di maltempo che richiede attenzione, in particolare nelle zone montane, dove le condizioni meteo potranno influire sulla viabilità e sulle attività in quota.

