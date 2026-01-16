SESTRIERE – Neve era prevista e neve è arrivata, con cumuli di 30-60 cm alle quote più alte. Il meteorologo Andrea Vuolo ha previsto il ritorno di precipitazioni deboli o moderate diffuse, anche con rovesci temporaneamente più intensi tra la notte e il pomeriggio di sabato sui rilievi di Cuneese, Torinese, Canavese e Sesia e poi tra domenica sera e lunedì pomeriggio tra Cuneese e Torinese quando si accentuerà lo sbarramento orografico in seno al flusso delle umide e fresche correnti orientali, con fenomeni più deboli e intermittenti su Alessandrino e Vercellese.

Nel video di Andrea di Centro Meteo Piemonte si vede una Sestriere già coperta da neve abbondante ricevere un’altra nevicata di moderate entità.

La quota neve si manterrà generalmente superiore ai 1.000-1.300 metri fino a domenica mattina, con temporanee fasi di neve umida fin sugli 800-900 metri tra mattina e pomeriggio di sabato all’interno delle valli più strette, anche sui 700 metri sul Cuneese.

A seguire, con l’ingresso di aria più fresca da Est, nel corso del pomeriggio-sera di domenica si assisterà ad un graduale calo della quota neve soprattutto su valli interne di Cuneese e Torinese, fino in prossimità dell’altopiano di Cuneo, Fossano, Mondovì e Ceva dalla notte e fino al primo pomeriggio di lunedì, dai 300-400 metri anche su Langhe e Roero, dai 500-600 metri sulla collina di Torino, dai 600-800 metri sulle valli di Torinese e Canavese (con episodi di pioggia mista a neve o neve umida fin sugli sbocchi vallivi) e dagli 800-1.100 metri su alto Piemonte.

