Valanga sul Monte Bianco: quattro scialpinisti travolti a Courmayeur

PIEMONTE – Poco prima delle 13 di oggi, quattro scialpinisti sono stati travolti nella zona del Canale del Ves, nel territorio di Courmayeur. Fortunatamente, il bilancio non registra vittime: tre degli escursionisti sono rimasti illesi, mentre il quarto ha riportato ferite ed è stato soccorso dal Soccorso alpino valdostano con il supporto dei militari della Guardia di finanza di Entreves-Courmayeur.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle avverse condizioni meteo e della scarsa visibilità in quota, che hanno impedito l’intervento diretto dell’elicottero. Il velivolo è riuscito comunque ad avvicinarsi quanto possibile per sbarcare i soccorritori, costretti poi a raggiungere il luogo dell’incidente a piedi. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato a valle e successivamente condotto al pronto soccorso.

Solo una settimana fa, in una sola giornata, si erano verificate tre valanghe. La più tragica in Valle d’Aosta, dove aveva perso la vita Enrico Finezzi, scialpinista biellese di 52 anni, travolto dalla neve nella zona della Pointe de la Pierre, nel comprensorio di Pila, a Gressan.

Nelle stesse ore, un escursionista era rimasto ferito a Pragelato, riportando una lussazione alla spalla.

