Arrestate due donne intente a rubare auto in sosta nel quartiere Mirafiori a Torino

TORINO – Si aggiravano con fare sospetto vicino a una macchina di lusso in sosta a Torino. Tre soggetti, due donne e un uomo, hanno tentato un furto di auto nel quartiere Mirafiori, ma una pattuglia della Polizia è intervenuta dopo una segnalazione. Una delle donne era stata vista intrufolarsi nell’auto in questione, mentre gli altri due facevano da “palo”. I poliziotti, giunti sul luogo, hanno individuato i tre soggetti intenti a perpetrare un furto su un’altra vettura in sosta, fermandoli tempestivamente.

Dai primi accertamenti, si è scoperto che i malfattori avevano rovistato all’interno di tre autovetture, e una delle due donne aveva ancora tracce di sangue sulla mano per aver infranto un deflettore. Inoltre, la perquisizione ha consentito agli agenti di rinvenire in una tasca del pantalone della donna un coltellino macchiato di sangue.

Le due donne sono state arrestate, mentre il terzo soggetto è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato su autovetture in sosta.

