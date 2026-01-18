SportTorino
Gioco, partita, incontro per l’Inter Women contro la Juventus: 2 a 1 e sorpasso in classifica
Juventus che non riesce a dare seguito alla vittoria in Supercoppa, nerazzurre che invece sfruttano l’ottimo momento di forma
MILANO – Il big match con vista sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus nel massimo campionato di Serie A di calcio femminile vede il trionfo delle nerazzurre. L’incontro – valido per la decima giornata e disputato alle 15.30 – ha visto le ragazze di Max Canzi passare inizialmente in vantaggio: al 4’ Salvai svetta in area piccola depositando in rete il bel cross da calcio d’angolo di Balti. Bianconere dunque avanti, ma il pareggio dell’Inter è dietro l’angolo. Prima le nerazzurre si rendono pericolose con Wullaert (bella parata di De Jong), poi trovano la rete del pari: al 13’ Schatzer perde palla in zona pericolosa sotto la pressione di Csiszár, Wullaert verticalizza immediatamente per Vilhjálmsdóttir che, a tu per tu con De Jong, firma l’1-1. La Juventus prova a reagire, senza successo, con Girelli (grande parata di Runarsdottir) e Beccari, ma è ancora l’Inter a colpire: al 36’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Milinković si inserisce con i tempi giusti e di testa firma il gol del sorpasso.
Nella ripresa la Juventus alza il baricentro alla ricerca del pareggio, ma dopo una occasione iniziale delle ospiti con Vangsgaard l’Inter difende con ordine e compattezza, concedendo pochissimo e portando a casa i tre punti in rimonta. Il successo permette alla squadra di Gianpiero Piovani di scavalcare la Juventus stessa e di salire al secondo posto in classifica, alle spalle di una Roma saldamente in testa con 7 punti di vantaggio. Per la Juventus invece ora la vetta dista otto lunghezze.
