2026 anno simbolo per l’Istituto delle Rosine a Torino: sono 270 anni dalla fondazione, ma si festeggiano anche altre due ricorrenze

TORINO – È iniziato un anno speciale per le Rosine di Torino, polo artistico e culturale nato dall’Istituto delle suore Rosine. Il 2026 segna infatti la coincidenza di tre anniversari importanti: ricorrono infatti i 270 anni dalla fondazione dell’Istituto, i 310 dalla nascita della fondatrice, Madre Rosa Govone, e i 250 dalla sua morte.

L’Istituto nasce grazie al coraggio di Rosa Govone a metà Settecento, in epoca di guerra, in cui le donne subivano le conseguenze più gravi, per offrire alle ragazze strumenti concreti per costruire il proprio futuro.

La Casa Madre sorse nel cuore di Torino grazie a re Carlo Emanuele III, che riconoscendo la genialità e la carità concreta di Rosa Govone e l’importanza della sua Opera, il 9 luglio 1756 le donò il fabbricato un tempo occupato dai frati ospedalieri Fatebenefratelli. L’Istituto delle Rosine divenne subito un luogo dove lavoro, bellezza e cultura si intrecciavano con la spiritualità.

Oggi, a 270 anni dalla sua fondazione torinese, l’Istituto resta un luogo di cultura molto attivo, dotato di sue sale polifunzionali, giardino e spazi. Accanto a questa dimensione culturale, l’Istituto, anche attraverso le attività del Polo artistico, mantiene intatta la missione sociale di Rosa Govone, offrendo progetti gratuiti che supportano le donne e le famiglie. Tra queste opere, tre hanno un ruolo centrale:

il Punto d’ascolto per donne in difficoltà : colloqui individuali gratuiti con una psicoterapeuta, per offrire sostegno emotivo e orientamento;

: colloqui individuali gratuiti con una psicoterapeuta, per offrire sostegno emotivo e orientamento; il Cerchio delle Mamme : un luogo di accoglienza, scambio e sostegno per donne in gravidanza e neomamme, anche adottive;

: un luogo di accoglienza, scambio e sostegno per donne in gravidanza e neomamme, anche adottive; il Percorso di Musicoterapia per bambini audiolesi, in collaborazione con l’Ospedale Martini di Torino, che unisce arte e cura per favorire lo sviluppo e il benessere dei più piccoli con difficoltà uditive.

Per il 270esimo anniversario, le Rosine hanno preparato un ricco programma di eventi, che intreccia teatro, musica, laboratori creativi e incontri culturali. Attraverso i tanti appuntamenti sarà possibile rivivere la storia delle Rosine, scoprire il lavoro, la creatività e la vita quotidiana delle ragazze che seguirono Rosa Govone, comprendere come un modello educativo nato oltre due secoli fa sia ancora oggi fonte di ispirazione e come continui nel presente in modo vivace e sfaccettato. Le visite guidate dell’Istituto diventeranno il filo rosso del 270° anniversario.

A ricordo di Rosa Govone, sarà posta in via delle Rosine 9 una targa, celebrata con una Santa Messa solenne, a ricordare a tutti, torinesi e turisti, come il Polo Le Rosine sia un luogo in cui cultura, storia, servizio e spiritualità si sono legate strettamente.

