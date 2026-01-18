Attraversava la strada sulle strisce con la madre: investita una bambina di 10 anni a Cavagnolo

CAVAGNOLO – Una bambina di 10 anni è stata investita questo pomeriggio a Cavagnolo (TO), in via Cristoforo Colombo, attraversava sulle strisce pedonali insieme alla madre.

Secondo quanto ricostruito, la bambina stava impegnando regolarmente l’attraversamento pedonale rialzato in compagnia della mamma quando è sopraggiunta una Fiat Panda, che percorreva la strada provenendo da Brozolo. Alla vista dell’auto, la madre ha tentato disperatamente di tirare indietro la figlia per metterla in salvo, ma l’impatto non è stato evitato del tutto.

La bambina è stata colpita dal veicolo e, nell’urto, ha battuto la testa contro il montante dell’auto, cadendo poi sull’asfalto. La madre è stata invece sfiorata a una gamba, senza riportare ferite gravi. Le condizioni della piccola hanno subito fatto scattare l’allarme.

Sul posto è arrivata l’ambulanza, i soccorritori hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto all’ospedale di Chivasso (TO) per gli accertamenti del caso. Nell’area sono giunti anche i Carabinieri di Cavagnolo, incaricati dei rilievi e della ricostruzione dell’esatta dinamica, e il sindaco Andrea Gavazza.

