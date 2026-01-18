Addio al “Supermarket”, la discoteca del quartiere Madonna di Campagna a Torino: «Le epoche non chiedono permesso. Finiscono»

TORINO – Chiude a Torino un punto di riferimento per la musica elettronica e la vita notturna. La discoteca Supermarket, nel quartiere Madonna di Campagna, chiuderà definitivamente i battenti il 14 febbraio, dopo 28 anni di attività. Dal 1998 a oggi, il locale ha ospitato importanti dj e producer italiani e internazionali.

Alla base della decisione di chiudere c’è un insieme di criticità: l’inasprimento dei costi, le difficoltà legate alle normative, il rapporto con il contesto urbano circostante e una trasformazione profonda del pubblico e delle abitudini di consumo notturno.

«Le epoche non chiedono permesso. Finiscono. Ciao Supermarket» – si legge in un post dei gestori sulle pagine social del locale – «Dopo anni di notti infinite, di bassi che vibravano nello stomaco, di sudore, sorrisi, abbracci, incontri casuali diventati amicizie, amori nati sotto una strobo e idee cresciute nel buio, è arrivato il momento di dire addio. Il Supermarket chiude. Per sempre. Ci sono luoghi che non sono solo muri, casse e luci. Ci sono luoghi che diventano casa, tempo, persone, memoria collettiva. Il Supermarket è stato questo. E molto di più».

L’ultimo saluto sarà, romanticamente, il 14 febbraio, con una serata gratuita cui sono invitati tutti coloro che hanno animato i lunghi anni del Supermarket.

