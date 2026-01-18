Calcio, Serie A: il Toro sconfitto in casa dalla Roma, all’Olimpico Grande Torino finisce 0-2

TORINO – Non riesce al Toro il “bis” contro la Roma. Dopo la vittoria con annesso passaggio del turno in Coppa Italia contro la squadra di Gasperini, i granata non si ripetono nella sfida giocata oggi alle ore 18 allo stadio Grande Torino: sconfitta 0-2. Per la Roma, successo nel segno di Paulo Dybala, ma anche del nuovissimo acquisto Donyell Malen. L’intesa tra i due, schierati dal primo minuto dal Gasp, sembra già ottima: al 20’ la prima chance Roma sull’asse Dybala-Malen – preceduta all’11’ da una buona chance sprecata da Pellegrini – con un filtrante del primo a beneficio del movimento in area sulla destra del secondo, diagonale e parata di Paleari.

Ancora l’intesa tra i due per il gol che apre le marcature: palla sui piedi del fantasista argentino sullo spigolo dell’area di rigore sulla destra, movimento a rientrare col mancino e imbucata diagonale per un liberissimo Malen, che stoppa e calcia battendo Paleari. È il 26’, vantaggio degli ospiti, che poteva però già arrivare pochi minuti prima (23’), quando Dybala aveva ancora una volta imbeccato l’attaccante olandese, che in scivolata aveva insaccato. Il Var ha però cancellato il gol per un fuorigioco di Malen. Primo tempo sfortunato per entrambe le squadre dal lato infortuni: al 22’ la Roma (che aveva già perso nel riscaldamento Celik) è costretta a sostituire Hermoso, il Torino deve rinunciare ad Aboukhlal.

Secondo tempo che vede un buon approccio del Toro, che spinge alla ricerca del pari. Non crea grossissime occasioni, ma qualche grattacapo a Svilar e alla difesa romanista con Adams e Lazaro. In una gara in quel momento equilibrata, Dybala trova il 2 a 0 al 72’ con un bel tocco a battere Paleari, che pochi secondi prima aveva salvato sullo stesso attaccante argentino. Nel (bel) finale, occasione per Adams (80’), tiro fuori, e per il giovane Vaz, altro nuovo acquisto della Roma, che al minuto 90 si vede parare una conclusione ravvicinata da Paleari, probabilmente il migliore in campo per il Toro.

La squadra di Baroni rimane così al 13° posto, mentre la Roma balza in quarta posizione.

