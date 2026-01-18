Il programma del Giorno della Memoria a Torino: gli eventi iniziano già lunedì 19 gennaio e proseguono a febbraio

TORINO – Ricco e articolato il programma delle celebrazioni che accompagneranno il Giorno della Memoria a Torino. A partire da domani, lunedì 19 gennaio, si terranno cerimonie istituzionali e momenti di riflessione e approfondimento, ma anche mostre, spettacoli, presentazioni di libri e attività dedicate alle scuole. Il programma è frutto della collaborazione di Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Prefettura di Torino, Polo del ‘900, Coordinamento associazioni della resistenza in Piemonte e oltre settanta realtà del territorio, tra università, istituti di ricerca, fondazioni, musei, teatri e associazioni. Riportiamo qui il calendario degli eventi di gennaio, ma gli appuntamenti legati alla celebrazione del Giorno della Memoria proseguiranno anche a febbraio. Il calendario completo delle iniziative è consultabile sul sito della Città di Torino.

Gli appuntamenti di lunedì 19 gennaio

Il “lungo” Giorno della Memoria 2026 inizia lunedì 19 gennaio alle ore 17.45, al Polo del ’900, con il talk “La persecuzione antiebraica di Salò e la geografia della Shoah in Italia”. Ospiti Carlo Spartaco Capogreco e Bruno Maida; incontro a cura dell’associazione culturale Vera Nocentini e dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti (Istoreto).

Alle 18.30, all’Archivio di Stato, in piazzetta Mollino, è in programma la proiezione del documentario “The Hometown” di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Rome, che segue Roman Polanski e Ryszard Horowitz nel loro ritorno a Cracovia, dove ripercorrono un’infanzia segnata dal ghetto ebraico e dalla persecuzione nazista. Iniziativa a cura della Fondazione Gaetano Salvemini.

Gli appuntamenti di martedì 20

Martedì 20 gennaio alle ore 10, in via Mazzini 34, si terrà la posa delle Pietre d’inciampo dedicate a Giuseppe Jarach ed Emma Todesco, a cura del Museo Diffuso della Resistenza.

Alle ore 17, al Polo del ’900, andrà in scena lo spettacolo “PA’AM ACHAT”, che narra la vicenda di un mercante in un ghetto europeo durante la Seconda guerra mondiale. Evento a cura di Fondazione Carlo Donat-Cattin, in collaborazione con la compagnia “Non fate caso a noi”.

Gli appuntamenti di mercoledì 21

Mercoledì 21 gennaio alle ore 17.30, all’EcoMuseo Nesta, si terrà la lezione-conferenza “Vìòla e Porrajmos: lo sterminio dei testimoni di Geova e degli zingari”, a cura dello storico Walter Revello, che affronta il tema delle persecuzioni contro testimoni di Geova e zingari/rom/sinti/camminanti. Iniziativa di Libere Gabbie.

Alle ore 18, il Polo del ’900 ospiterà l’incontro “Memoria e Contemporaneità”. Ospite la storica Anna Foa, che proporrà una riflessione sul valore della memoria come guida per la vita civile contemporanea. Iniziativa a cura del Polo del ’900.

Gli appuntamenti di venerdì 23

Venerdì 23 gennaio alle ore 17.30, al Polo del ’900, si svolgerà l’incontro dedicato a “I diari di Sergio Lucco Castello, deportato a Mauthausen”. Ospiti dell’incontro Greta Cristofaro, Ermanno Cappelletti, Mariarosa Masoero e la BBB Band. Iniziativa a cura di ANED.

Seguirà alle ore 18.15, sempre al Polo del ’900, la presentazione del volume “L’orchestra di Goebbels. Ordini e veline alla stampa per manipolare le masse”. Ospiti saranno l’autore Giovanni Mari ed Enrico Manera. Evento a cura dell’associazione culturale Vera Nocentini, Istoreto, Fondazione Gaetano Salvemini e Edizioni Lindau, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Gli appuntamenti di sabato 24

Sabato 24 gennaio alle ore 10, si terrà la cerimonia in ricordo di Alberto Missaglia. Fotolitografo, insieme al padre realizzò documenti falsi per fornire identità di copertura a chi ne aveva bisogno. Scoperto, fu arrestato dai fascisti della Repubblica di Salò e successivamente deportato a Dachau, dove morì. Ritrovo presso la pietra d’inciampo dedicata ad Alberto Missaglia in corso Principe Oddone 21. Iniziativa a cura di ANPI – sezione Martiri del Martinetto.

Alle ore 16, al Piccolo Regio Puccini, va in scena “Brundibár”, opera per bambini in due atti di Hans Krása. Scritta per essere rappresentata nella città-ghetto di Terezín, con protagonisti e spettatori prigionieri, è indissolubilmente legata alle vite degli innocenti che la misero in scena prima di essere deportati nei campi di sterminio nazisti, come lo stesso Krása, morto ad Auschwitz nel 1944. Lo spettacolo è preceduto dalla proiezione del documentario “Terezín, la città che Hitler regalò agli ebrei”, a cura di Michele Bongiorno, regia di Jan Ronca. L’iniziativa, a cura di Teatro Regio Torino, sarà replicata domenica 25 gennaio alle ore 16.

Alle ore 20.30, al Conservatorio di Musica di Torino, andrà in scena lo spettacolo “La Musica dei luoghi. L’inferno di Treblinka”, ispirata dalle parole scritte nel 1944 da Vasilij Grossman, corrispondente di guerra dell’Armata Rossa dopo la liberazione del campo di Treblinka. Iniziativa a cura del Conservatorio di Torino.

Gli appuntamenti di domenica 25

Domenica 25 gennaio si aprirà con l’iniziativa “Riflessioni… per non dimenticare. Il Giorno della Memoria in tram storico”, proposta da Associazione Torinese Tram Storici e associazione “AgoÁrt – teatro e non solo”. Un viaggio a bordo del tram storico 2598 del 1933, trasformato per l’occasione in Tram della Memoria. Partenze alle ore 10, 10.40 e 11.20 dal capolinea di piazza Castello (lato Teatro Regio).

Alle ore 11, al Cimitero Monumentale, la storica dell’arte Federica Tammarazio accompagnerà i visitatori lungo il percorso “1946. Le parole di chi è tornato”, che ripercorre la storia del nazifascismo, delle deportazioni e della Shoah attraverso le parole dei sopravvissuti. Iniziativa a cura di Pentesilea e ANPI Nicola Grosa, in collaborazione con AFC Torino SpA.

Alle ore 17.30, all’EcoMuseo Nesta, si terrà l’incontro “Omocausto”, che affronta il tema della persecuzione, tortura, incarcerazione e uccisione di migliaia di persone omosessuali da parte del nazifascismo. L’iniziativa, a cura di Libere Gabbie, sarà replicata lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 all’EcoMuseo Nesta e martedì 27 gennaio alle ore 20 al Collegio Universitario Einaudi – sezione Po, via Maria Vittoria 39.

La giornata si chiuderà alle ore 21, alla Cascina Roccafranca, in via Rubino 45, con la proiezione del film “Bocche Inutili” di Claudio Uberti (2022), che racconta la storia di Ester, ebrea italiana deportata nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück, dove assiste a soprusi, violenze e uccisioni, ma anche a forme di solidarietà femminile. Iniziativa a cura del Gruppo Roccafranca Film.

Gli appuntamenti di lunedì 26

Lunedì 26 gennaio, alle ore 17, la biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 ospiterà l’incontro “Giorno della Memoria. Popoli senza Stato, genocidi e identità negate”, una riflessione sul significato del Giorno della Memoria, che pone al centro non solo la tragedia della Shoah, ma anche la condizione di quei popoli che hanno vissuto persecuzioni, diaspora e negazione dell’identità collettiva. Iniziativa a cura di BCT, Gruppo donne di Mirafiori sud e ANPI – sezione Ercole Epicedio.

Alle ore 17.30, al Centro Pannunzio di via Maria Vittoria 35/h, si terrà invece l’appuntamento dedicato a “Mafalda di Savoia, la principessa italiana internata e morta in Germania nel 1944”, che ripercorre la tragica vicenda della figlia del re d’Italia Vittorio Emanuele III, attirata in un tranello dai tedeschi dopo la firma dell’armistizio tra l’Italia e gli anglo-americani nel settembre 1943. Arrestata mentre rientrava in Italia dalla Bulgaria, fu deportata nel lager di Buchenwald, dove morì. Iniziativa a cura del Centro Pannunzio, in collaborazione con l’associazione culturale “La tela di Clio”.

Sempre alle ore 17.30, la biblioteca civica Natalia Ginzburg di via Lombroso 16 ospiterà la presentazione della graphic novel “Zwei Menschen. Il ponte”, disegnata da Max Cambellotti su testo di Susanne Ruth Raweh e Isabel Grube. Il racconto intreccia due piani temporali: da un lato l’incontro, nell’Europa dell’Est occupata dai nazisti, tra un comandante tedesco e un medico ebreo, che diventano complici in situazioni inumane e assurde; dall’altro, nel presente, il dialogo tra due donne – la nipote tedesca e la figlia ebrea – che si interrogano sul passato per ricostruire un nuovo ponte di dialogo, fiducia e amicizia. Iniziativa a cura della biblioteca civica Natalia Ginzburg e del Polo Lombroso 16, con la partecipazione del coro ASAI Bernardo Ascoli, diretto dal maestro Marco Ravizza.

Alle ore 18, Palazzo Barolo ospiterà l’incontro “Per Leone Sinigaglia (1868–1944)”, dedicato a uno dei protagonisti della storia musicale italiana tra Ottocento e Novecento, la cui vicenda artistica si trasformò in tragedia con la promulgazione delle leggi razziali del 1938. All’appuntamento interverranno Giuliana Maccaroni, docente bibliotecario del Conservatorio di Torino, Giulio Disegni, avvocato civilista, delegato della Comunità Ebraica di Torino e vicepresidente dell’UCEI, con la partecipazione di Giorgio Sinigaglia. Modera Stefano Vitale. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Leone Sinigaglia con il Quartetto Archos. Iniziativa a cura della Fondazione Avvocatura Torinese Fulvio Croce, in collaborazione con Amici OSN RAI.

Alle ore 18, al Polo del ’900, si terrà invece l’incontro “Il ‘se’ della specie umana”, che propone un confronto tra “La specie umana” di Robert Antelme e “Se questo è un uomo” di Primo Levi, testimonianze dirette dei lager nazisti. Ospiti dell’incontro saranno Domenico Scarpa, Stefania Ricciardi e Lino Spadaro. Iniziativa a cura del Centro Internazionale di studi Primo Levi.

Sempre alle ore 18, la biblioteca del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5, in via Stradella 192, organizzerà l’incontro “L’altro Olocausto: i casi di deportazione di abitanti dei quartieri di Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria”, che prende spunto dalle cinque pietre d’inciampo presenti sul territorio della Circoscrizione 5.

Alle ore 20.30, al Cinema Massimo, sarà proiettato, alla presenza dei registi Patricia Hector e Lothar Herzog, il documentario “Das Ungesagte (The Unspoken)”, in cui alcuni sostenitori del Terzo Reich rompono per la prima volta il silenzio, offrendo testimonianze dirette e inedite. L’iniziativa, a cura del Museo Nazionale del Cinema e dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, sarà replicata martedì 27 gennaio alle 20.30.

Le iniziative della Giornata di martedì 27

Il Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, sarà scandito da numerosi appuntamenti, che alle cerimonie istituzionali affiancano momenti di approfondimento e iniziative culturali.

Alle ore 9.30, al Cimitero Monumentale (ingresso consigliato da corso Regio Parco 80), si terrà la cerimonia istituzionale di omaggio alle lapidi dei Caduti, dedicata al ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli internati militari e di tutti i deportati nei campi nazisti. Iniziativa a cura della Città di Torino.

Alle ore 10, la sede nazionale A.I.Z.O. rom e sinti, in via Foligno 14, ospiterà l’incontro “Rom e sinti, lo sterminio dimenticato”, con operatori, volontari, membri della comunità rom e sinta. Iniziativa a cura di A.I.Z.O. rom e sinti OdV.

Alle ore 11.30, nella Sala Rossa di Palazzo Civico, si svolgerà la Celebrazione istituzionale del Giorno della Memoria, con la partecipazione del sindaco Stefano Lo Russo, della presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo e orazione ufficiale del presidente dell’ANED di Genova Filippo Biolé. Iniziativa a cura della Città di Torino. La celebrazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito della Città.

Alle ore 12.30, il Museo del Risorgimento ospiterà l’incontro “Corre voce, corriamo anche noi” di Antonio Bertusi e Thea Dellavalle, che propone una riflessione su come circolano le notizie e su quale percezione si ha di ciò che accade durante una guerra: una lettera spedita e mai arrivata, o giunta con ottant’anni di ritardo, diventa spunto per interrogarsi su informazione, credibilità e responsabilità. L’iniziativa, a cura della Fondazione TRG, sarà replicata alle ore 18.

Alle ore 14.30, al Polo del ’900 si terrà la cerimonia di posa della targa dedicata a Bruno Segre, partigiano, avvocato e presidente dell’ANPPIA, nel cortile di Palazzo San Daniele, in ricordo del suo impegno civile e del suo costante legame con i giovani.

Seguirà, alle ore 16, l’incontro “Europa e memoria”, che affronterà il tema della ricostruzione europea dopo i crimini degli anni Quaranta, analizzando come il trauma condiviso abbia alimentato un progetto di integrazione e di convivenza dal valore politico e civile senza precedenti. Ospite Paolo Gentiloni, in dialogo con l’autrice Daniela Muraca.

Alle ore 16.30, al Museo del Risorgimento, la visita guidata tematica “Oltre la Giornata della Memoria – La difficile conquista delle libertà, confronto tra l’Ottocento e oggi” metterà in relazione il Risorgimento e l’indipendenza italiana con il lungo processo di conquista dei diritti per la libertà religiosa, che ha contribuito ad alimentare i moti del 1848 a Torino. In occasione del Giorno della Memoria, la visita racconta la storia delle lotte per l’indipendenza, per i diritti e per le costituzioni, approfondendo il ruolo svolto dalle minoranze religiose in questo complesso percorso storico.

Alle ore 18.30, nella sede del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, in via Pietro Giuria 7, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Qui non c’è un perché”. La rappresentazione propone la vita vissuta di un uomo responsabile di crimini nei lager nazisti. Spettacolo tratto dal libro “La freccia del tempo” di Martin Amis, voce recitante di Marco Alotto, suoni e immagini di Dj Gips. Iniziativa a cura dell’associazione teatrale Itaca, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino.

Alle ore 19.30, al Teatro Gobetti, lo spettacolo teatrale “Tutto in me è amore. Sul ‘corpo politico’ di Piero Gobetti”, rinnoverà la memoria dell’intellettuale torinese divenuto simbolo dell’antifascismo a cento anni dalla scomparsa. Drammaturgia di Diego Pleuteri, regia di Marco Lorenzi. L’iniziativa, a cura del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti e la Fondazione Circolo dei Lettori, sarà replicata da martedì 27 gennaio a domenica 1° febbraio.

Alle ore 20 si terrà invece la tradizionale fiaccolata da Porta Nuova a Le Nuove, promossa dall’associazione Nessun uomo è un’isola ETS, in ricordo delle persone che, durante la Seconda guerra mondiale, subirono una dura prigionia persecutoria nelle carceri Le Nuove. Il percorso partirà dalla lapide ANED situata in corrispondenza del binario 17 della stazione di Porta Nuova e procederà lungo corso Vittorio Emanuele II fino al Museo Carcere “Le Nuove”.

Ultimo appuntamento della giornata è alle ore 21 al teatro Principessa Isabella di via Verolengo 212, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Oltre la Memoria: Diario di un figlio”. Iniziativa a cura di Teatro Isabella, Il Piccolo Teatro d’Arte, produzione Teatro LaBarca di Milano.

Gli appuntamenti di mercoledì 28

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 10, nella Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, in corso Galileo Ferraris 266, si terrà lo spettacolo “Viaggioadauschwitz a/r” di Dispari Teatro – Compagnia Melarancio. Un racconto sul cammino compiuto da Gimmi Basilotta da Borgo San Dalmazzo fino ad Auschwitz.

Alle ore 17.30, alla biblioteca civica Natalia Ginzburg, in via Lombroso 16, andrà in scena “Voci libere – La Scelta”. Diciotto attori danno voce a uomini e donne che, di fronte alla tragedia dell’Olocausto, hanno scelto di difendere la dignità umana, anche a costo della vita. Ospite Anna Abate. Iniziativa a cura di Associazione culturale Vera Nocentini, Biblioteca civica Natalia Ginzburg e Polo Lombroso 16.

Alle ore 17.30, il punto di servizio bibliotecario “I ragazzi e le ragazze di Utøya” di via Zumaglia 39 ospiterà l’incontro “La Memoria passa anche da qui”, con il professore Luca Davico del Politecnico di Torino, curatore del progetto “Strada per strada”. Un viaggio nella toponomastica torinese per ricordare coloro che, per motivi politici o razziali, transitarono o persero la vita nei lager nazisti. L’iniziativa, a cura di Biblioteche civiche torinesi e Politecnico di Torino, sarà replicata giovedì 29 gennaio alle ore 21 a Cascina Roccafranca, in via Rubino 45.

Alle ore 20, il Polo del ‘900 ospiterà l’incontro “Da Treblinka, da Auschwitz. Vasily Grossman e Primo Levi: un dialogo fra testimoni”, lettura alternata da “L’inferno di Treblinka” di Vasilij Grossman e da “Rapporto su Auschwitz” di Primo Levi e Leonardo De Benedetti: rispettivamente, il primo reportage e il primo referto scientifico sui campi di sterminio. Ospiti Valter Malosti e Domenico Scarpa. Iniziativa a cura di Centro studi Primo Levi, in collaborazione con Study Center Vasily Grossman.

La giornata si chiuderà alle 20.45 all’EcoMuseo Nesta, con lo spettacolo teatrale “Auschwitz è casa mia”. Uno spettacolo claustrofobico, destinato a un pubblico non suggestionabile, pronto a calarsi in uno spazio scenico ridotto, simile a una piccola cella, per vivere l’inimmaginabile della Shoah. L’iniziativa, a cura di Libere Gabbie, sarà replicata giovedì 29 gennaio alle ore 17.30, venerdì 30 gennaio alle 11.30 e sabato 31 gennaio alle 17.30 e alle 20.45.

Gli appuntamenti di giovedì 29

Giovedì 29 gennaio alle ore 18, il Polo del ‘900 ospiterà la tavola rotonda dal titolo “La Memoria in ostaggio”, per analizzare l’uso di termini come Genocidio, Antisemitismo, Resistenza e Colonialismo nel dibattito contemporaneo, mettendo a fuoco la crisi semantica del linguaggio pubblico e le sue ricadute etiche e politiche. Ospiti saranno Mirco Carrattieri, Donatella Della Porta, Lavinia Parsi e Gabriele Proglio. L’iniziativa è a cura di Fondazione Carlo Donat-Cattin, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali e Unione Culturale “Franco Antonicelli”.

Gli appuntamenti di venerdì 30

Venerdì 30 gennaio alle ore 10, il Polo del ‘900 ospiterà il laboratorio “Dai campi alle memorie”, che affronterà la struttura del sistema concentrazionario nazista e il diverso ruolo assunto dai vari luoghi della deportazione nelle politiche memoriali contemporanee. Ospiti saranno Enrico Manera, Elena Pirazzoli e Luca De Caris. Iniziativa a cura di Istoreto.

Alle ore 17.30, all’EcoMuseo Nesta si terrà la conferenza e presentazione del libro “La Shoah nella storia di Israele”, incontro-confronto per comprendere, in modo oggettivo e non partigiano, il ruolo della Shoah nella vita pubblica e politica israeliana. Iniziativa a cura di Libere Gabbie.

Alle ore 21, al Teatro Studio Bunker di via Niccolò Paganini 0/200, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Destinatario sconosciuto”. Nella Germania di Hitler, un’amicizia epistolare si trasforma in odio e precipita in una orribile quanto raffinata vendetta. Tratto dall’omonimo romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor. Lo spettacolo, a cura di Accademia dei Folli, sarà replicato sabato 31 gennaio alle ore 19.

Gli appuntamenti di sabato 31

Sabato 31 gennaio, alle ore 21, al Polo Culturale Lombroso16, andrà in scena lo spettacolo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman. Hans e Konradin sono due sedicenni: uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è di ricca famiglia aristocratica. La loro amicizia viene spezzata dagli eventi della Germania del 1933. Regia di Marco Alotto, con Enrica Bergesio, Luca Garnero Camilla Malengo e Mattia Ricciardelli. Iniziativa a cura dell’associazione teatrale Itaca.

A queste iniziative, si aggiungono alcune mostre, di cui parliamo qui.

