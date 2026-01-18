È morto Bruno Savoia, il vercellese che nella notte di Capodanno aveva perso una mano dopo lo scoppio di un petardo artigianale

VERCELLI – L’esplosione di un petardo artigianale gli aveva causato ferite gravi. Non ce l’ha fatta Bruno Savoia, il 43enne che era ricoverato in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli da Capodanno. È morto questa mattina, poco prima dell’alba.

Savoia viveva con la compagna in un alloggio a Vercelli. Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro era sceso nel cortile del palazzo dove, in compagnia di alcuni amici, aveva acceso un petardo che avrebbe realizzato artigianalmente. L’esplosione attirato l’attenzione di tutti gli inquilini dello stabile. Bruno aveva perso una mano e riportato lesioni multiple all’addome e ustioni in diverse parti del corpo.

Soccorso in un primo momento dagli amici, l’uomo era stato caricato in auto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. La compagna, Grazia, ha denunciato di aver più volte chiamato i soccorsi, che avrebbero tardato ad arrivare. Una volta giunto in ospedale, le condizioni di Bruno Savoia erano apparse subito gravissime.

Nelle prossime ore è probabile che la Procura di Vercelli disponga l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare quali siano state le cause del decesso. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri di Vercelli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese