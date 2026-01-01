CronacaVercelli
Accende un petardo vicino ad altri fuochi d’artificio, 43enne perde la mano a Vercelli la notte di Capodanno
Ha riportato anche usioni in altre parti del corpo
VERCELLI – Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo grave nella notte tra ieri e oggi a Vercelli, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. L’uomo stava maneggiando alcuni petardi e fuochi d’artificio quando uno di questi è stato acceso, provocando l’esplosione di tutti gli altri nel palmo della mano. L’Ansa dice che a causa delle lesioni il 43 anni ha perso una mano e ha riportato anche ustioni in diverse parti del corpo.
Il ferito è stato soccorso dal 118 e dai carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Un centinaio di persone in corteo ad Askatasuna: ridateci il quartiere
Società2 giorni fa
La giornalista Angela Lano si scaglia contro le accuse: «Il Sistema-Italia ha tirato fuori la collaudata accusa di “terrorismo” contro chi non si allinea»
Cronaca2 giorni fa
Concluse le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti bloccati sulla funivia di Macugnaga
Cronaca21 ore fa
Ubriaco a Settimo investe con l’auto ragazzo di 16 anni e il suo cane, l’animale è morto
Cronaca2 giorni fa