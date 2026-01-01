Seguici su

Accende un petardo vicino ad altri fuochi d’artificio, 43enne perde la mano a Vercelli la notte di Capodanno

Ha riportato anche usioni in altre parti del corpo

VERCELLI – Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo grave nella notte tra ieri e oggi a Vercelli, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. L’uomo stava maneggiando alcuni petardi e fuochi d’artificio quando uno di questi è stato acceso, provocando l’esplosione di tutti gli altri nel palmo della mano. L’Ansa dice che a causa delle lesioni il 43 anni ha perso una mano e ha riportato anche ustioni in diverse parti del corpo.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e dai carabinieri.

