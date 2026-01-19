CronacaVerbano Cusio Ossola
Tragedia del Mottarone, il comune di Stresa non dovrà risarcire Luigi Nerini per inadempienze sulla sicurezza
La Corte d’Appello conferma: nessun indennizzo a Luigi Nerini per la funivia del Mottarone. Pesano le violazioni su sicurezza e manutenzione
TORINO – Il Comune di Stresa non dovrà versare alcun indennizzo a Luigi Nerini, ex gestore della funivia del Mottarone, né alla società Ferrovie del Mottarone, oggi in liquidazione. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d’Appello di Torino, che hanno confermato la sentenza del Tribunale civile di Verbania del gennaio 2023, respingendo la richiesta di circa un milione di euro avanzata dalla controparte.
