Novara: sorpreso a vendere droga vicino a una gelateria, arrestato 49enne

NOVARA – Al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, gli agenti della polizia di Stato, nello specifico agenti della Squadra Mobile della Questura, hanno sottoposto a controllo un uomo di 49 anni residente a Novara che veniva colto in flagranza mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro soggetto nei pressi di una gelateria tra il centro cittadino e il quartiere san Martino.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso di circa 8 grammi. La perquisizione estesa all’abitazione di residenza, permetteva di rinvenire e sequestrare altra cocaina, per circa un chilo e mezzo, materiale per il confezionamento e circa mille euro in contanti.

Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo è stato dichiarato in arresto in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotto presso la casa circondariale di Novara, ove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria compente, in attesa della convalida degli atti di polizia giudiziaria eseguiti a suo carico.

