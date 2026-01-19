Il Presidente Mattarella in visita a Torino, deviate le linee del trasporto pubblico in centro: ecco quali

TORINO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita a Torino per prendere parte alla cerimonia per la ricorrenza del 430° anniversario della costituzione della Fondazione Ufficio Pio, ente della Fondazione Compagnia di San Paolo che sostiene, attraverso progetti e borse di studio, le persone in difficoltà.

In occasione della visita del Presidente, martedì 20 gennaio 2026, Gtt fa sapere che dalle ore 10.00 alle ore 13.00, saranno chiuse al transito dei veicoli via XX Settembre, nel tratto compreso tra corso Matteotti e corso Regina Margherita (consentito in via Pietro Micca) e via Santa Teresa, nel tratto compreso tra via XX Settembre e piazza San Carlo.

Di conseguenza varieranno il servizio le linee: 4 TRAM – 8 – 11 – 15 – 19 – 27 – 51 – 55 – 58 – 58B – 72 – 72B – STAR 1 – STAR 2.

In particolare

Linea 4 TRAM.

Solo in direzione piazza Derna: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II, via Rossini, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linee 8 – 19.

Solo nelle direzioni via Mezzaluna (San Mauro) e corso Cadore: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviatE in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorsi normali.

Linea 11.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata a in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 15.

Solo in direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 27.

Direzione via XX Settembre: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea all’angolo con via Bazzi presso la fermata n.1921 – “Bazzi Cap.”.

Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, CORso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 51.

Solo in direzione parcheggio Stura: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 55.

Solo in direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, percorso normale.

Linee 58 – 58/.

Direzione via Bertola: da via Sacchi deviate in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino dove effettuano inversione di marcia all’altezza della fontana e capolinea provvisorio presso la fermata n°1293 – Solferino Cap.” (ex capolinea linea 19), di fronte alla fermata delle linee 14 e 63.

Direzioni via Allason e via Grosso: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino proseguono per corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorsi normali.

Linee 72 – 72/.

Direzione via Bertola: da via Cernaia deviate in corso Siccardi dove effettuano capolinea provvisorio prima di via Bertola presso la fermata n. 349 – “Arbarello Cap” (in comune con la linea 67).

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di corso Siccardi proseguono per via Cernaia, percorsi normali.

Linea Star 1.

Solo in direzione corso Farini: da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umberto prosegue per corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II, percorso normale.

Linea Star 2.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: da via Bertola deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, percorso normale.

Direzione corso Bolzano: da via Pietro Micca angolo via XX Settembre prosegue per via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale.

