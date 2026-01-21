Novara: sequestro da oltre 10 milioni di euro per frode fiscale nel settore della logistica

NOVARA – La Guardia di Finanza di Novara ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, su beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.

L’operazione rientra in una più ampia indagine coordinata dalla Procura di Novara sulla illegale somministrazione di manodopera da parte di una società operante nel settore della logistica. Le investigazioni, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, hanno già portato in passato a provvedimenti significativi: tra questi, un sequestro preventivo da circa 43 milioni di euro nei confronti di società filtro e serbatoio, nonché la custodia cautelare in carcere dell’amministratore pro-tempore della società filtro, localizzato all’estero grazie alla cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini più recenti hanno evidenziato schemi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare, è stato rilevato un trasferimento dei beni immobili della società indebitata verso un trust riconducibile a persone vicine all’amministratore, e il trasferimento di somme derivanti da contratti ancora in essere verso conti correnti di una nuova società riconducibile agli stessi amministratori di una terza società.

Il procedimento penale resta nella fase delle indagini preliminari e, secondo il principio di presunzione di innocenza, le responsabilità degli indagati saranno definite solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

