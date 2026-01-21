Seguici su

Sestriere: ridotta la capienza della Torre Bianca del Grand Hotel Duchi d’Aosta

Dai 370 posti letto originari si passa a 150 per motivi di sicurezza
SESTRIERE – A Sestriere, dopo il sequestro della Torre Rossa, i provvedimenti si concentrano ora sulla Torre Bianca del Grand Hotel Duchi d’Aosta.

La struttura, costruita nel 1931, era già stata oggetto di prescrizioni dei Vigili del fuoco per adeguamenti di sicurezza e lavori di messa a norma, con proroga sull’agibilità concessa nel frattempo. I recenti controlli hanno rilevato alcune non conformità e lavori eseguiti solo in parte. Nonostante ciò, la situazione non richiede la chiusura dell’edificio.

Tuttavia, è stato ordinato di ridurre i posti letto da 370 a 150. Alcuni turisti già alloggiati questa settimana hanno quindi dovuto fare ritorno a casa, mentre altri sono stati rialloggiati in strutture vicine. La capienza resterà ridotta almeno fino al completamento dei lavori necessari per garantire piena sicurezza.

