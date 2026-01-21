Tenta di investire i carabinieri a Domodossola: arrestato 29enne

DOMODOSSOLA – Un giovane di 29 anni, ha tentato di investire i carabinieri della compagnia di Domodossola durante un normale posto di controllo. L’uomo, alla guida della sua auto, non ha rispettato l’alt intimato dai militari, mettendo a rischio la loro incolumità.

Grazie alla prontezza dei carabinieri, l’impatto è stato evitato e il conducente è stato inseguito per alcuni chilometri, fino a quando il veicolo è stato bloccato. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 12 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi pronte per la vendita, 230 euro in contanti e diversi appunti manoscritti con nomi e cifre, probabilmente riferiti a una rete di acquirenti.

Il 29enne è stato arrestato e trasferito in carcere a Verbania.

