Chiusa l’autostrada A5 in direzione Aosta per scontro di due autocarri: solo un ferito

Lo scontro tra i due furgoni ne ha provocato il ribaltamento e la dispersione dei carichi sulla carreggiata. Tratta temporaneamente chiusa e lunghe code.
Chiara Scerba

Pubblicato

4 secondi fa

il

TORINO – Autostrada A5 Torino-Quincinetto temporaneamente chiusa in direzione Aosta a causa di un incidente.

Lo scontro è avvenuto tra due autocarri ed ha avuto luogo intorno alle 7.30 tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, all’altezza del Comune di Foglizzo.

Nella dinamica dello scontro, i due veicoli si sarebbero poi ribaltati sulla carreggiata perdendo tutto il loro carico. Uno dei due autotrasportatori risulta ferito, in maniera lieve, ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso dai sanitari del 118 Azienda Zero.

