Chiusa l’autostrada A5 in direzione Aosta per scontro di due autocarri: solo un ferito

TORINO – Autostrada A5 Torino-Quincinetto temporaneamente chiusa in direzione Aosta a causa di un incidente.

Lo scontro è avvenuto tra due autocarri ed ha avuto luogo intorno alle 7.30 tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, all’altezza del Comune di Foglizzo.

Nella dinamica dello scontro, i due veicoli si sarebbero poi ribaltati sulla carreggiata perdendo tutto il loro carico. Uno dei due autotrasportatori risulta ferito, in maniera lieve, ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese