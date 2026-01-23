Seguici su

Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT: non ci interessa entrare nelle cordate per acquistare la Stampa

Le due fondazioni bancarie hanno precisato la loro posizione in una nota congiunta

Con una nota congiunta la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT hanno chiarito di non essere interessate a partecipare all’acquisto de La Stampa dopo alcune voci si erano diffuse rispetto alla possibile partecipazione delle stesse alle cordate che stanno trattando con la proprietà.

Ecco la nota congiunta delle due fondazioni bancarie

 La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT ribadiscono il valore imprescindibile della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione, principi fondamentali per la vita democratica del Paese.
In questo quadro, le Fondazioni sottolineano il ruolo storico e civile de «La Stampa» quale presidio autorevole dell’informazione a Torino e a livello nazionale, con una riconosciuta vocazione internazionale, capace di contribuire in modo significativo al dibattito pubblico e allo sviluppo della comunità.
Le due Fondazioni torinesi, nel richiamare quello che è l’ambito della propria attività istituzionale e il mandato di enti filantropici, precisano che non intendono aderire ad alcuna cordata privata finalizzata all’acquisto dello storico quotidiano di Torino.
