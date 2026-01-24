Probabile aggressione domestica a Caselle nella notte, una donna in prognosi riservata dopo un colpo alla testa

CASELLE – In gravissime condizioni una donna 65enne colpita alla testa nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio a Caselle (TO). Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’aggressione domestica, subita all’interno della propria abitazione nell’azienda agricola di famiglia, ma le indagini dei Carabinieri sono appena iniziate.

A dare l’allarme, il figlio della signora, che ha chiamato il 112 e chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno iniziato le manovre rianimatorie proseguendole fino all’arrivo, in codice rosso, in ospedale. La donna al momento sta lottando tra la vita e la morte.

