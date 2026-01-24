Arrestato a Torino un ricercato condannato a sei anni per abusi sessuali ripetuti su una donna disabile

TORINO – È stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia a Torino un 65enne accusato di abusi sessuali verso un’ospite disabile della struttura di accoglienza in cui lavorava. Rintracciato in città presso l’abitazione della compagna, l’uomo è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura per fatti avvenuti tra settembre 2019 e novembre 2020. In questo periodo, abusando del proprio ruolo professionale di operatore socio sanitario presso una struttura di accoglienza per disabili, l’uomo aveva compiuto ripetuti abusi sessuali in danno di un’ospite, approfittando dello stato di inferiorità psichica di quest’ultima.

L’indagine che era stata svolta dalla Squadra Mobile era stata costituita dall’interrogatorio di alcune persone informate sui fatti, dall’intercettazione delle utenze dell’indagato e delle persone a lui vicine, nonché dall’analisi dei device utilizzati dall’uomo. Il risultato dell’attività investigativa era stato la condanna del responsabile a sei anni di reclusione.

