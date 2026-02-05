In Piemonte tregua dal maltempo, ma sta arrivando una nuova perturbazione: piogge e neve fino in collina

TORINO – Tregua soleggiata sul Piemonte dopo la perturbazione atlantica che ha portato neve fino in pianura. Tregua che, però, sarà breve.

Le previsioni

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo nel suo ultimo aggiornamento, sul Piemonte, dopo le nebbie localmente fitte di queste prime ore del mattino, ci attende una giornata di giovedì decisamente più soleggiata grazie ad un temporaneo rialzo dei valori della pressione atmosferica, con temperature massime pomeridiane in netto rialzo fino a 8-12°C su pianure e colline, anche con locali picchi prossimi ai 13°C.

Tuttavia, dall’esteso canale depressionario attivo ormai da diverse settimane – che si protende dal Nord Atlantico fin sul Mediterraneo occidentale – tende ad avvicinarsi un nuovo sistema frontale associato all’ennesima perturbazione atlantica in risalita da Sudovest e che, dalla serata odierna, riporterà il transito di precipitazioni diffuse su tutta la regione, anche moderate sul basso Piemonte e in genere più deboli tra alto Canavese, Biellese, Novarese e VCO.

I primi fenomeni raggiungeranno il Cuneese dalle ore 19-20 per poi estendersi gradualmente a tutto il Piemonte nel corso della serata, con rovesci localmente forti – nottetempo – al confine con la Liguria soprattutto tra le 23 e le 04, prima di una traslazione di tutto il sistema perturbato verso Est entro l’alba di venerdì, con ultime precipitazioni nelle prime ore della mattinata relegate al Piemonte orientale, prima di nuove ampie schiarite in avanzamento da Ovest.

Torna la neve

Oltre alla pioggia, continua Vuolo, tornerà la neve su tutto l’arco alpino piemontese, ancora una volta più significativa sui rilievi del Cuneese dove, sulle Alpi Marittime, sono attesi nuovi depositi di neve fresca fino a 30 centimetri sopra i 1.200-1.500 metri e tra 5 e 20 centimetri altrove, con i valori più bassi sui rilievi dell’alto Piemonte che rimarranno meno esposti alla risalita di aria umida e delle precipitazioni più intense da Sudovest.

La quota neve si manterrà generalmente superiore agli 800-1.200 metri pressoché su tutti i rilievi montuosi della regione, più in basso nella notte durante i rovesci più intensi all’interno delle valli alpine occidentali e sud-occidentali, ma con possibile fase di neve umida fino in prossimità dell’altopiano Cuneese tra Cuneo, Mondovì, Ceva e sulle Langhe già dai 400-500 metri e tra la pioggia che per qualche ora potranno spingersi anche più in basso a Sud di Savigliano/Fossano.

A bassa quota, su queste aree, sarà possibile una spolverata fino in bassa collina su Monregalese, Cebano e Langhe, 5-10 centimetri già dai 600 metri e 15-20 centimetri dagli 800 metri, mentre altrove primi accumuli al suolo attesi mediamente al di sopra dei 700-1.000 metri.

