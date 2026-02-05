Quali sono state le 10 nevicate più abbondanti della storia su Torino

TORINO – Le abbondanti nevicate di questo inverno sul Piemonte, che hanno riportato una spruzzata di neve dopo 1145 giorni anche su Torino, hanno stuzzicato la nostra curiosità e siamo andati a cercare quali sono state le 10 nevicate più abbondanti su Torino, le 10 nevicate storiche.

Le fonti che siamo andati a consultare sono varie, ovviamente tutte affidabili, a partire dall’analisi della serie pluviometrica di Torino, che è una delle più longeve d’Europa, cominciata nel 1784 e in maniera quotidiana e continunativa dal 1788.

L’elenco comprende inverni particolarmente nevosi come anche specifiche giornate con accumuli abbondanti. Alcune le ricorderete. Ecco i risultati di questa ricerca.

Le 10 nevicate più abbondanti della storia su Torino

Inverno 1784-85 – Record stagionale assoluto: l’inverno con 233 cm totali di neve accumulata, il massimo nella serie storica di Torino iniziata proprio quell’anno.

Inverno 1808-09 – Secondo inverno più nevoso: circa 163 cm totali di neve, secondo solo alla super-stagione del ’85.

Nevicata del 4 dicembre 1844 – Record giornaliero: 64 cm di neve in un solo giorno, il valore massimo giornaliero ufficiale.

Inverno 1882-83 – Record ottocentesco moderno: 172,3 cm di neve, uno degli accumuli stagionali più alti del XIX secolo.

Nevicata “del Secolo” – gennaio 1985 – Un evento epocale nel secolo scorso con cumuli rilevanti (fino a 90 cm di neve in città), che paralizzò Torino e il Nord Italia.

13-16 gennaio 1987 – Altro evento eccezionale: circa 77 cm di neve in pochi giorni, ancora ricordato per accumulo e impatti.

Nevicata di febbraio 1956 – Una delle grandi ondate di neve legate a un’intensa ondata di freddo (con accumuli abbondanti anche a Torino e condizioni estreme).

Inverno 1908-09 – Uno dei primi grandi inverni moderni del ‘900 con nevicate abbondanti e accumuli importanti.

Nevicata tardiva del 25 aprile 1972 – Evento eccezionale per la stagione (primavera) con neve registrata nel centro città al suolo, sorprendente per il periodo.

Nevicata precoce del 27 ottobre 1979 – Nevicata autunnale intensa con circa 5 cm di neve in città, rara per il periodo e molto ricordata.

