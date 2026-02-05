Seguici su

MeteoTorino

Quali sono state le 10 nevicate più abbondanti della storia su Torino

La classifica delle nevicate più abbondanti su Torino
Gabriele Farina

Pubblicato

14 secondi fa

il

TORINO – Le abbondanti nevicate di questo inverno sul Piemonte, che hanno riportato una spruzzata di neve dopo 1145 giorni anche su Torino, hanno stuzzicato la nostra curiosità e siamo andati a cercare quali sono state le 10 nevicate più abbondanti su Torino, le 10 nevicate storiche.

Per approfondire:

Le fonti che siamo andati a consultare sono varie, ovviamente tutte affidabili, a partire dall’analisi della serie pluviometrica di Torino, che è una delle più longeve d’Europa, cominciata nel 1784 e in maniera quotidiana e continunativa dal 1788.

L’elenco comprende inverni particolarmente nevosi come anche specifiche giornate con accumuli abbondanti. Alcune le ricorderete. Ecco i risultati di questa ricerca.

Le 10 nevicate più abbondanti della storia su Torino

Inverno 1784-85 – Record stagionale assoluto: l’inverno con 233 cm totali di neve accumulata, il massimo nella serie storica di Torino iniziata proprio quell’anno.

Inverno 1808-09 – Secondo inverno più nevoso: circa 163 cm totali di neve, secondo solo alla super-stagione del ’85.

Nevicata del 4 dicembre 1844 – Record giornaliero: 64 cm di neve in un solo giorno, il valore massimo giornaliero ufficiale.

Inverno 1882-83 – Record ottocentesco moderno: 172,3 cm di neve, uno degli accumuli stagionali più alti del XIX secolo.

Nevicata “del Secolo” – gennaio 1985 – Un evento epocale nel secolo scorso con cumuli rilevanti (fino a 90 cm di neve in città), che paralizzò Torino e il Nord Italia.

13-16 gennaio 1987 – Altro evento eccezionale: circa 77 cm di neve in pochi giorni, ancora ricordato per accumulo e impatti.

Nevicata di febbraio 1956 – Una delle grandi ondate di neve legate a un’intensa ondata di freddo (con accumuli abbondanti anche a Torino e condizioni estreme).

Inverno 1908-09 – Uno dei primi grandi inverni moderni del ‘900 con nevicate abbondanti e accumuli importanti.

Nevicata tardiva del 25 aprile 1972 – Evento eccezionale per la stagione (primavera) con neve registrata nel centro città al suolo, sorprendente per il periodo.

Nevicata precoce del 27 ottobre 1979 – Nevicata autunnale intensa con circa 5 cm di neve in città, rara per il periodo e molto ricordata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *