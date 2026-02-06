Iniziative per il Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, il Consiglio regionale, insieme al Polo del ‘900 e altri partner, ha organizzato diversi appuntamenti per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale, “Il 10 febbraio ricorda la tragedia che ha colpito migliaia di italiani dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, travolti dalla violenza e poi costretti all’esilio, lontano dalle loro case, dalla loro vita, dalle loro radici. Tra il 1943 e il dopoguerra, tanti civili innocenti furono perseguitati e uccisi dai partigiani titini solo per la loro identità. Le foibe, profonde cavità nella roccia del Carso, divennero luoghi di morte. A quella violenza si aggiunse il dolore dell’esodo: intere famiglie costrette a lasciare tutto, con una valigia in mano e una vita da ricostruire altrove. Ricordare oggi non è riaprire ferite per odio o vendetta ma per restituire dignità a chi non ha avuto giustizia, è riconoscere il dolore di chi ha perso tutto, è dire con forza che nessuna ideologia può giustificare la cancellazione dell’altro. Come istituzioni abbiamo un dovere: non dimenticare”.

“L’istituzione del Giorno del Ricordo – ha sottolineato il vicepresidente Domenico Ravetti, presidente del Comitato Resistenza e Costituzione – ha avuto il merito di riconnettere la memoria collettiva a quel periodo e a quelle sofferenze, dopo anni di rimozione. Questo anniversario rappresenta un’occasione per approfondire questa ‘sciagura nazionale’, una pagina drammatica della storia italiana ed europea: occorre collocare le vicende accadute tra il 1943 ed il 1947 lungo il nostro confine orientale in una dimensione storica completa, all’interno di quella immensa tragedia che fu la Seconda guerra mondiale, evitando strumentalizzazioni, semplificazioni e polemiche. Un’occasione per riflettere sulle responsabilità della politica brutalmente antislava perseguita dal regime fascista, sulla repressione comunista contro le popolazioni italiane, sulle tossine prodotte dai nazionalismi esasperati”.

Le iniziative in programma

Mostra La giornata del ricordo: il destino dei popoli. La tragedia delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati in collaborazione con Centro studi e ricerche storiche Piemontestoria

Galleria Spagnuolo di Palazzo Lascaris – 9-27 febbraio 2026L’esposizione ricostruisce la storia del popolo istriano, giuliano e dalmata nel corso dei secoli, con particolare attenzione agli eccidi delle foibe e al successivo esodo.

Mostra Da esuli a cittadini. La comunità giuliano-dalmata di Torino. Immagini quotidiane 1947-1980 in collaborazione con Associazione Vides Main

Archivio di Stato di Torino. Sezioni riunite. Via Piave, 21 – 11 febbraio-23 marzo 2026

La mostra illustra, attraverso testimonianze fotografiche e video, la vicenda degli esuli dell’Italia orientale giunti a Torino dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Venerdì 6 Febbraio 2026 ore 17.30

Circolo istriani, fiumani e dalmati – Via Parenzo 95/60, TorinoSeminario sul libro “Fiume al Lavoro” di Massimo Superina

Relatori: Franco Papetti (Presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo) e Rosanna Turcinovich (Direttrice della Voce di Fiume).

Martedì 10 Febbraio 2026 Ore 10.30

Duomo di Torino, Piazza San GiovanniSanta Messa in suffragio e cantata dal coro C.A.R.P. di Torino.

Martedì 10 Febbraio 2026 Ore 11.30

Cimitero Monumentale di TorinoCerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e dell’Esodo degli Istriani Fiumani e Dalmati alla presenza delle autorità.

Domenica 15 Febbraio 2026 Ore 17.30

Circolo istriani, fiumani e dalmati – Via Parenzo 95/60, TorinoSeminario sul libro “Il Cinema di frontiera” di Alessandro Cuk con la partecipazione di Egea Haffner alla quale è dedicato un capitolo del libro. Relatori: Alessandro Cuk ed Egea Hafner.

Lunedì 16 Febbraio 2026 Ore 17.00

Sala Teche Rai Via Verdi – TorinoProiezione del Film “La ragazza con la valigia” con il critico cinematografico Alessandro Cuk, la protagonista Egea Haffner e l‘attrice che interpreta Egea Haffner.

Domenica 1 marzo 2026 Ore 16.00

Conservatorio “Giuseppe Verdi” – Piazza Bodoni, TorinoConcerto per il Giorno del Ricordo 2026 con Chiara Bertoglio insieme al Random String Quartet e l’Orchestra Mandolinistica Città di Torino diretta dal Maestro Pier Carlo Aimone.

Sabato 7 Marzo 2026 Ore 17.30

Circolo istriani, fiumani e dalmati – Via Parenzo 95/60, TorinoSeminario sul libro di Giuseppina Mellace “Le donne e l’esodo giuliano dalmata. Memorie di una storia dimenticata”. Relatori: Giuseppina Mellace, più relatore ancora da definire.

Sabato 14 Marzo 2026 Ore 15.00

Villa Giulia Corso Zanitello, 8 – Lungo Lago di Pallanza – VerbaniaConvegno su “Zara e controesodo dei Monfalconesi” con Ufficio del Turismo del Comune di Verbania, Verbania Documenti, Casa della Resistenza Fondotoce/Verbania, ANVGD Torino.

