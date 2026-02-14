I doni del Rotary Club Torino Lagrange strappano il sorriso ai bimbi dell’ospedale Regina Margherita

TORINO – Alcune volte basta un piccolo gesto a far nascere il sorriso sul volto di un bambino. Venerdì 13 febbraio 2026, il Rotary Club Torino Lagrange ha consegnato i doni raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Un sorriso per i bimbi del Regina Margherita” ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. L’iniziativa ha portato momenti di gioia ai bambini ragazzi ricoverati nei reparti di oncologia e cardiochirurgia pediatrica.

Promossa da anni come appuntamento fisso del Club, l’iniziativa nasce dal desiderio di portare leggerezza e normalità nelle giornate dei piccoli pazienti, spesso segnate da cure impegnative e lunghe attese. I doni – pensati per diverse fasce d’età – rappresentano più di semplici giocattoli: sono un messaggio di attenzione, speranza e vicinanza rivolto ai bambini e alle loro famiglie.

«Ogni sorriso che siamo riusciti a vedere oggi ripaga pienamente l’impegno di questo service», commenta Jonathan Bessone, Presidente del Rotary Club Torino Lagrange. «Il nostro obiettivo è essere presenti, come comunità, accanto a chi affronta momenti difficili, soprattutto quando si tratta di bambini».

Il progetto “Un sorriso per i bimbi del Regina Margherita” si inserisce nella missione del Rotary di servire la comunità, rafforzando il legame con l’ospedale.

