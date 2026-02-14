Sabotaggio sull’Alta Velocità, anche Torino interessata dai disagi: ritardi superiori a due ore

TORINO – Ancora sabotaggi sulle linee ferroviarie italiane, coinvolti anche numerosi treni alta velocità che passano da Torino. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è fortemente rallentata per accertamenti delle autorità a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti tra Roma Tiburtina e Settebagni. Questo ha causato cambi di percorso sulle linee di Alta Velocità e regionali e tempi di percorrenza allungati fino a 120 minuti, che in realtà, come dimostra questa immagine di pochi minuti fa da Torino porta Nuova, possono essere anche superiori.

Cancellati il Freccia Rossa Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) e il Freccia Rossa Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15), mentre altre tratte presentano al momento ritardi cospicui. Tutte le informazioni su https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html.

