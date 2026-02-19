Conad Nord Ovest raccoglie 140.100 euro per la Fondazione Forma dell’ospedale Regina Margherita di Torino

TORINO – Un piccolo gesto fatto alla cassa, una campanella appesa all’albero, e alla fine un grande risultato: 140.100 euro raccolti in Piemonte per sostenere la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – FORMA. È il bilancio dell’iniziativa natalizia “Facciamo sentire il nostro amore” promossa da Conad Nord Ovest.

Durante le feste dello scorso anno, nei supermercati Conad i clienti hanno potuto collezionare le tradizionali campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film Disney. In tutto 13 soggetti, realizzati in plastica riciclata, che hanno unito il piacere del collezionismo a un obiettivo solidale. Ogni 15 euro di spesa, con un contributo di 1,90 euro, si poteva ricevere una campanella e destinare 50 centesimi in beneficenza. Un meccanismo semplice, che però ha fatto la differenza.

I fondi raccolti in Piemonte saranno destinati alla realizzazione della nuova Sala di Emodinamica Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Si tratta di un progetto importante: la sala sarà dotata di tecnologie di ultima generazione, con un angiografo digitale integrato a Tac combinata. In concreto, questo significa interventi più sicuri, minori dosi di radiazioni e tempi ridotti per i piccoli pazienti. Il Regina Margherita è uno dei soli tre ospedali pediatrici in Italia ad avere una sala di Emodinamica dedicata esclusivamente ai bambini, con équipe specializzate.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici di Conad Nord Ovest, che hanno sottolineato come il risultato sia frutto della generosità dei clienti. Ogni campanella scelta, hanno evidenziato, si è trasformata in un contributo concreto per migliorare la qualità delle cure e sostenere chi lavora ogni giorno accanto ai bambini ricoverati. Un impegno che, assicurano, si rinnova ogni Natale a favore dei reparti pediatrici del territorio.

Parole di gratitudine anche dalla presidente di FORMA, Luciana Accornero, che ha ringraziato Conad e tutti i cittadini per la partecipazione. Il contributo permetterà di sostenere un progetto ambizioso: una sala che punta a diventare centro di riferimento pediatrico a livello europeo, capace di trattare in modo meno invasivo diverse malformazioni cardiache e di ridurre sensibilmente i rischi legati agli interventi.

La raccolta piemontese si inserisce in un progetto più ampio che Conad porta avanti a livello nazionale per sostenere gli ospedali impegnati in ambito pediatrico. Quest’anno, complessivamente, sono stati superati i 3,6 milioni di euro raccolti in tutta Italia, il risultato più alto da quando l’iniziativa è diventata nazionale.

Negli anni, grazie alle campagne solidali nei punti vendita, Conad Nord Ovest ha donato oltre 7,2 milioni di euro agli ospedali e ai reparti pediatrici delle proprie regioni. Un impegno che rientra nel programma di sostenibilità “Sosteniamo il futuro”, con cui l’insegna punta a coniugare attenzione all’ambiente, sostegno alle comunità e valorizzazione del territorio.

