50 riproduzioni delle macchine progettate da Leonardo da Vinci in esposizione a Palazzo Barolo di Torino

TORINO – Più di 50 costruzioni e macchine progettate da Leonardo da Vinci saranno esposte a Torino, nelle sale storiche di Palazzo Barolo. Si tratta di un viaggio che ha “il passo del Rinascimento e lo stupore del futuro”, come è scritto nel comunicato della mostra. Il titolo è “Le Macchine funzionanti di Leonardo da Vinci” e riporta al centro dell’esperienza del visitatore la scintilla creativa di un uomo che ha saputo trasformare la curiosità in metodo e la sperimentazione in sapienza. L’installazione sarà visitabile fino al prossimo anno, il biglietto intero costa 14 euro.

In esposizione ci saranno 50 modelli funzionanti, che sono riproduzioni fedeli dei progetti nell’ambito del volo, della guerra, dell’ingegneria civile, dell’idraulica, della meccanica e dell’anatomia. Ogni macchina è costruita secondo una rigorosa fedeltà storica e con una lavorazione artigianale. Sono stati usati infatti materiali dell’epoca, come legno, cotone, ottone, ferro, corda, insieme a finiture curate. L’elaborazione tecnica invece è stata sviluppata al computer per calcolare proporzioni e meccanismi con precisione assoluta.

Alcune di queste creazioni hanno già affrontato un lungo viaggio, dall’Art Center di Vienna all’Art Center di Berlino, dal Memorial War Museum of Auckland al Museum of Science and Industry di Chicago, fino al Memorial War Museum of Korea di Seoul.



