Final Eight Coppa Italia Basket: Derthona sfida in semifinale Bologna battendo Venezia 95-87
In semifinale alle Final Eight di Basket la sfida sarà tra Bertram Derthona e Virtus Bologna
TORINO – La Bertram Derthona Tortona gioca con cuore e mette tutta se stessa, aggiudicandosi il quarto di finale di Frecciarossa Final Eight 2026 contro l’Umana Reyer Venezia 95-87 dopo essere stata sotto anche di 12 lunghezze. Sabato i bianconeri affronteranno Virtus Olidata Bologna, che ha sconfitto Guerri Napoli per 83-73 nel secondo quarto di finale di giornata.
Ancora una volta è Prentiss Hubb a trascinare la Bertram, con 17 punti, 6 assist e tante giocate da protagonista. Nella sua Torino, Tommaso Baldasso segna 16 punti con alcune triple da assoluto protagonista. In generale, una prova di grande forza collettiva da parte del Derthona.
