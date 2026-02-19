Cronaca
Cinque scialpinisti sono stati travolti da valanga in Valle d’Aosta a Punta Leysser: un morto e un ferito grave
Sono stati sorpresi da una valanga a 2550 m di altitudine nella giornata di oggi
VALLE D’AOSTA – Sono stati sorpresi da una valanga a 2550 m di altitudine nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, cinque scialpinisti che si trovavano a Punta Leysser in Valle d’Aosta. Tre sono rimasti illesi, mentre ci sono un morto e un ferito grave.
Passato il maltempo il gruppo è stato soccorso con l’elicottero, ma per una persona non c’è stato nulla da fare: trasportato in ospedale è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. La seconda persona ferita è stata portata anch’essa in ospedale.
