Senza tetto disturba i passanti alla stazione di Tortona: Daspo di 2 anni dalla città

TORTONA – Fa discurtere la decisione presa a seguito dell’attività di monitoraggio e contrasto al degrado urbano da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. Nelle ultime ore i militari della Stazione hanno notificato un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo di 55 anni, residente ad Alessandria e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il provvedimento, emesso dal Questore, impone al destinatario il divieto di ritorno nel comune per la durata di due anni.

Presenza costante nelle aree sensibili

Secondo quanto emerso, l’uomo era solito girovagare in città in precarie condizioni igieniche, disturbando sistematicamente passanti e residenti. Diverse le segnalazioni giunte nel tempo alle forze dell’ordine, soprattutto per la sua presenza costante in alcune zone considerate particolarmente sensibili.

Il 55enne stazionava frequentemente nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno del Pronto Soccorso e davanti a diversi esercizi pubblici, dove era solito chiedere denaro ai passanti. Una situazione che aveva generato disagio tra cittadini e commercianti, preoccupati per il ripetersi degli episodi.

La misura di prevenzione

La proposta per l’applicazione della misura di prevenzione è scaturita a seguito dei numerosi interventi effettuati dai Carabinieri. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato tutelare il decoro e la sicurezza urbana, dall’altro interrompere uno stile di vita estremamente precario che esponeva lo stesso uomo a seri rischi per la salute.

Dagli accertamenti è infatti emerso un quadro di estrema marginalità sociale. Proprio per questo, oltre al percorso amministrativo che ha portato all’emissione del foglio di via, è stato necessario l’interessamento degli enti assistenziali competenti, chiamati a valutare possibili interventi di sostegno.

