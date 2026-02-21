Inseguimento nel Novarese: tre arresti dopo la fuga verso il “bosco della droga” di Gozzano

GOZZANO – Inseguimento ad alta tensione nel Novarese, dove tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo non essersi fermati a un posto di controllo. L’episodio è avvenuto tra Arona e Gozzano, nel novarese, con l’intervento dei militari del Nucleo operativo radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di una Nissan Juke presa a noleggio e sarebbero stati diretti verso un’area boschiva dal nome “bosco della droga”, già nota alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La fuga e il tentativo di disfarsi della droga

Alla vista dei Carabinieri, l’auto non si è fermata all’alt ed è partita una fuga verso il centro abitato di Gozzano. Durante il turbolento inseguimento, gli occupanti avrebbero lanciato dal finestrino parte della droga nel tentativo di disfarsene, ma la corsa si è conclusa in un vicolo cieco, dove i militari sono riusciti a bloccare i tre uomini e a procedere all’arresto.

I malfattori – tre giovanissimi cittadini di origine marocchina, di 23, 25 e 33 anni – sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Al momento dell’arresto sarebbero stati trovati in possesso di un panetto di hashish da circa 100 grammi e altrettante dosi di hashish e cocaina confezionate, circa mille euro in contanti e telefoni cellulari e un coltello-roncola con tracce di stupefacente.

Nei loro confronti è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Novara in attesa del processo.

