Torna da Lucca Comics e gli rubano carte Pokemon per un valore di 20 mila euro

TORINO – Un furto mirato, dal valore stimato superiore ai 20 mila euro, e un’indagine partita dal web che ha portato al recupero di buona parte della refurtiva e alla denuncia di due persone. È quanto accaduto a un imprenditore-collezionista residente nel territorio di Rivoli, vittima del colpo lo scorso 2 novembre.

L’uomo stava rientrando dal celebre festival Lucca Comics & Games, manifestazione che ogni anno richiama migliaia di appassionati nel capoluogo toscano, quando ignoti hanno sottratto dalla sua auto uno zaino contenente decine di preziose carte da collezione.

La denuncia e la svolta social

Il furto era stato immediatamente denunciato ai militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Alpignano. Dopo alcune settimane, però, è arrivata la svolta: il collezionista ha riconosciuto, all’interno di un gruppo social dedicato allo scambio e alla vendita di carte manga, alcune carte che sembravano appartenere proprio alla sua collezione.

L’annuncio pubblicato online ha permesso agli investigatori di risalire all’identità reale dietro l’account del venditore e di individuare un secondo soggetto coinvolto.

Le perquisizioni e il recupero

Su richiesta della Procura della Repubblica di Alessandria, sono stati emessi due decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di un ventisettenne residente nel territorio di Biella e di un quarantaquattrenne della provincia di Torino.

Durante le operazioni, grazie ai numeri seriali e alle certificazioni delle carte, i militari sono riusciti a stabilire con certezza la proprietà del materiale, recuperando gran parte della refurtiva nelle abitazioni degli indagati.

Le accuse

I due uomini sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Alessandria con l’accusa di ricettazione.

L’episodio conferma ancora una volta come il mercato delle carte da collezione — in forte crescita negli ultimi anni — sia diventato terreno fertile anche per traffici illeciti, ma dimostra anche l’efficacia delle indagini digitali e della collaborazione tra vittime e forze dell’ordine.

