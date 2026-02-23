Nuovo avanzamento dei lavori in piazza Baldissera a Torino, variano (ancora) le linee del trasporto pubblico

TORINO – Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Baldissera, il progetto finalizzato alla riorganizzazione dei flussi veicolari e al ripristino dell’infrastruttura tranviaria.

In particolare, il progetto di riqualificazione della piazza entra in una nuova fase operativa finalizzata alla configurazione definitiva dei binari.

Come riportato da GTT, da domani, martedì 24 febbraio, al 31 marzo 2026 sono in programma le operazioni di posa di tre scambi tranviari e dei relativi sistemi di comando all’intersezione tra via Stradella e via Chiesa della Salute.

Per questo, a partire dalle ore 8.00 di lunedì 23 febbraio 2026 e fino a successive comunicazioni, saranno introdotte nuove modifiche alla circolazione veicolare e ai percorsi delle linee di trasporto pubblico locale.

Per mitigare l’impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoja e piazza Baldissera, dal 2 marzo verrà istituita la nuova linea B1.

Modifiche alla viabilità

In particolare, sarà chiusa al transito dei veicoli:

la carreggiata ovest di via Stradella, nel tratto compreso tra via Cambiano e piazza Baldissera, in direzione piazza Baldissera.

Inoltre, permangono le chiusure al transito dei veicoli già in attive dal 21 gennaio scorso:

la carreggiata est di via Stradella, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e via Chiesa della Salute, in direzione via Chiesa della Salute;

la carreggiata est di via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra via Stradella e via del Ridotto, in direzione corso Grosseto.

Deviazioni del trasporto pubblico

A seguito delle suddette chiusure, vengono modificate le deviazioni dei percorsi delle linee urbane: 11, 77, 91 e N10 Gialla.

Nel dettaglio:

Linea 11.

Direzione corso Stati Uniti: da via Stradella angolo largo Giachino deviata in via Casteldelfino, largo Cardinal Massaia, via Casteldelfino, via Breglio, corso Venezia, piazza Baldissera, via Cecchi, percorso normale.

Direzione via Leopardi (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Stradella, percorso normale.

Linea 77.

Direzione corso Cadore: da via Cardinal Massaia angolo largo Cardinal Massaia deviata in via Casteldelfino, via Breglio, corso Venezia, piazza Baldissera, corso Vigevano, percorso normale.

Direzione via Sandre (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Casteldelfino, via Cardinal Massaia, percorso normale.

Linee 91 – N 10 GIALLA.

Direzioni piazza Vittorio Veneto – piazzale Caio Mario: da via Bibiana deviate in via Breglio, corso Venezia, piazza Baldissera, percorsi normali.

Direzioni via Massari – via della Cella: da piazza Baldissera angolo via Stradella proseguono per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, percorsi normali.

Restano deviate come in precedenza le linee 10N, 46, 52, 67 Festiva. Nel dettaglio:

Linea 10N.

Direzione piazza XVIII Dicembre: da via Bibiana deviata via Stradella, via Orvieto, via Livorno, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, percorso normale.

Direzione via Massari: da rondò Forca angolo via Cigna deviata in corso Regina Margherita, via Livorno, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, percorso normale.

Linea 46.

Direzione corso Bolzano: da via Cigna angolo corso Vigevano prosegue per via Cigna, corso Principe Eugenio, percorso normale.

Direzione via Lombardore (Leinì): da corso San Martino (angolo piazza Statuto) prosegue per corso Beccaria, corso Principe Eugenio, via Cigna, percorso normale.

Linee 52 – 67 Festiva.

Solo nelle direzioni piazzale Adua – piazza Marconi (Moncalieri): da via Bibiana deviate via Stradella, via Orvieto, via Livorno, percorsi normali.

Direzione via Scialoja: da via Livorno angolo corso Mortara deviate per in via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della salute, percorsi normali.

Per una mobilità informata, si raccomanda di consultare regolarmente il sito di GTT e i canali di infomobilità e social per le ultime comunicazioni.

Nuova linea B1 dal 2 marzo

Si tratta di un collegamento circolare gestito con autobus da 12 metri che sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 circa.

Questo il percorso della linea B1:

dal capolinea unico di via Scialoja (presso la fermata n. 3736 – “Scialoja Cap.”) prosegue per via Reiss Romoli, via Paolo della Cella, corso Grosseto, corso Venezia, piazza Baldissera dove effettua inversione di marcia, corso Venezia, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, via Reiss Romoli, via Scialoja (capolinea).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese