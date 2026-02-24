Edisu stanzia 11 milioni e mezzo per coprire le borse di studio degli studenti che erano idonei ma non beneficiari

TORINO – Edisu Piemonte, l’ente che garantisce il diritto allo studio in Piemonte, ha stanziato altri 11 milioni e 593mila euro per coprire le borse di studio degli studenti. A deciderlo è stata una delibera regionale, dopo che 4 mila iscritti erano risultati idonei ma non beneficiari, proprio per mancanza di risorse.

“Abbiamo raggiunto la cifra record di 20.157 borsisti, pari all’8% in più rispetto al precedente anno – ha detto Roberta Piano, presidente di Edisu Piemonte -. Gli stanziamenti complessivi per il diritto allo studio sono saliti a 109 milioni 725mila 53 euro, tre milioni in più rispetto all’Anno accademico 2024/25. Numeri importanti che confermano l’impegno condiviso per sostenere i percorsi universitari di tanti studenti”.

