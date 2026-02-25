Cuneo, arrestato con 41 dosi di cocaina nel parco Cottolengo: patteggia 4 mesi

CUNEO – Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Cuneo, con particolare attenzione all’area del parco Cottolengo e alle zone limitrofe. Proprio durante uno di questi servizi, nella serata del 19 febbraio, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto in via Carlo Boggio, in un’area poco illuminata. Alla vista degli agenti di una Squadra Volante della Polizia di Stato, l’uomo ha abbandonato repentinamente un sacchetto. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto 41 involucri di carta contenenti una sostanza bianca che, sottoposta a successivi accertamenti, è risultata positiva al test per la cocaina.

Immediato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi messo a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, che ha disposto il rito per direttissima e, in attesa dell’udienza, la custodia presso le camere di sicurezza della Questura.

Nel pomeriggio successivo si è tenuta l’udienza di convalida: l’imputato ha patteggiato una pena di quattro mesi di reclusione.

Dalla Questura fanno sapere che “l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sarà ulteriormente intensificata”, con controlli mirati soprattutto nelle aree cittadine già oggetto di segnalazioni e attenzione da parte delle forze dell’ordine.

