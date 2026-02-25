Sessantasei capi di abbigliamento contraffatti sequestrati al Balon di Torino

TORINO – Vestiario e accessori contraffatti, in tutto 66 capi, sono stati sequestrati da agenti del Reparto Operativo Speciale della polizia locale di Torino sabato 21 febbraio al mercato del Balon, sempre molto frequentato da cittadini e turisti.

Alcuni cittadini hanno allertato la centrale segnalando la presenza di persone che stavano vendendo materiale di abbigliamento griffato contraffatto in via Goffredo Mameli angolo piazza della Repubblica.

La chiamata deve aver insospettito i venditori che si sono dati alla fuga. Arrivati sul posto, i civich hanno trovato soltanto la merce contraffatta abbandonata al suolo e hanno provveduto al sequestro. Si tratta di numerosi capi di abbigliamento e accessori, tutti marchiati simulando noti brand di moda: 17 paia di pantaloni, 23 felpe, 1 paio di scarpe, 1 borsello, 1 portafogli, 13 cinture e 10 giubbotti.

