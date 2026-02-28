Torino: dal terrazzo di casa filma il ladro che ha appena derubato due turisti e lo fa arrestare

TORINO – Un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per furto aggravato.

Filmato da un cittadino

Un uomo indossa un cappellino, occhiali scuri e zaino in spalla, si aggira con fare sospetto e subito dopo apre il bagagliaio di un’auto parcheggiata. Tutto viene ripreso da un cittadino che dal suo terrazzo di casa assiste alla scena, capendo che qualcosa non andava, e chiama subito il 112.

L’uomo ripreso nel video tiene stretto un beauty case a fiori con all’interno profumi e prodotti per il make-up. Nello zaino, invece, alcune sciarpe da donna della Juventus. I militari dell’Arma hanno accertato che si era impossessato di un trolley lasciato all’interno del bagagliaio di un veicolo parcheggiato su strada e di proprietà di una coppia di turisti. Insospettito però dal troppo via vai di macchine, aveva deciso di tornare indietro e rimettere la valigia al proprio posto, tentando poi di allontanarsi dal veicolo.

Infatti, i carabinieri lo hanno rintracciato a pochi metri con ancora parte della refurtiva. Tutto materiale di cui l’uomo non era in grado di giustificarne il possesso. L’uomo è stato arrestato e portato al “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

