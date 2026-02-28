Seguici su

Moto GP: Pedro Acosta vince la Sprint, ottavo il piemontese Pecco Bagnaia

Partito 13simo in griglia, il chivassese Pecco Bagnaia risale durante la Sprint

THAILANDIA – La gara Sprint del GP Thailandia di MotoGP 2026 se la prende Pedro Acosta su KTM, davanti a Marc Marquez su Ducati ufficiale, terzo Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse.

Un finale non senza colpi di scena: Marc Marquez spinge fuori Pedro Acosta nell’ultimo giro ed è quindi penalizzato dalla direzione di corsa, venendo costretto a cedere la prima posizione.

Partito 13simo in griglia, il chivassese Pecco Bagnaia risale durante la Sprint guadagnandosi l’ottavo post.

La griglia di partenza della gara di domani: Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez.

 

 

