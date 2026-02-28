Tre scialpinisti precipitano in un crepaccio sul Monte Rosa: due sono salvi, il terzo è bloccato a 30 metri di profondità

PIEMONTE – È bloccato in un crepaccio a 4 mila metri di quota nel massiccio del Monte Rosa, a 30 metri di profondità, uno dei tre scialpinisti che hanno avuto un incidente a valle della piramide Vincent al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende l’incidente si è verificato poco dopo le 13:30, quando i tre scialpinisti sono scivolati nel crepaccio. A dare l’allarme altre persone, che erano in gruppo con quelle precipitate.

Raggiunti dagli elicotteri del soccorso alpini valdostano, due di loro sono stati estratti vivi e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. Non risultano essere in pericolo di vita. Il terzo è stato rimasto nel crepaccio incastrato tra le rocce. Al momento è impossibile estrarlo. Si tenterà il recupero nei prossimi giorni.

Sul posto il soccorso alpino valdostano e di Alagna e quello della Guardia di finanza di Cervinia e di Alagna.

Immagine di repertorio

