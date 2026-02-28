Ha un arresto cardiaco durante la partita di calcio Crova-Livorno Ferraris, 24enne in rianimazione

VERCELLI – Si trova ricoverato in terapia intensiva D.P., giovane di 24 anni colpito da un arresto cardiaco durante la partita di calcio Crova-Livorno Ferraris del campionato dilettanti CSI.

Il fatto nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto si apprende, il giovane si è accasciato negli spogliatoi durante l’intervallo.

Subito soccorso dai presenti che, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul posto è poi intervenuta una ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione.

Il giovane è stato in seguito trasferito in elisoccorso all’ospedale di Novara.

