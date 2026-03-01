Scontro in via Accademia Albertina a Torino fra un bus GTT e un’automobile

TORINO – Grave scontro in centro a Torino nel pomeriggio di domenica primo marzo.

Un bus GTT e un’automobile si sono scontrati in circostanze ancora da verificare in via Accademia Albertina all’altezza dell’Aiuola Balbo.

L’automobile è rimasta incastrata nella parte anteriore del bus.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per permettere di liberare il guidatore del veicolo che è stato trasportato via in ambulanza. Cinque i feriti in tutto, tra cui due bambini. Una bambina di sette anni ha riportato la frattura di una gamba, è stata stabilizzata e portata al Regina Margherita.

Il traffico nella zona è andato in tilt per i soccorsi alle persone coinvolte nell’incidente e per la rimozione dei veicoli incidentati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese