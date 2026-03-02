Sette giorni dal 2 marzo

Seguici su

Consiglio Regionale del Piemonte

Pubblicato

4 minuti fa

il

Martedì 3 marzo il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale dalle 10 alle 13, con a seguire il sindacato ispettivo e il question time. All’ordine del giorno la proposta di legge 59 “Istituzione del contrassegno unico per le Zone a traffico limitato per gli agenti di commercio”, delle nomine, alcuni atti d’indirizzo e la Pdl 72 sul Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

Questo il programma settimanale.

Lunedì 2

14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione del Coordinamento delle associazioni di diabetici e diabetologi in merito alla Pdl 101 sull’assistenza diabetologica. Si prosegue, alle 15.30, per l’audizione dei direttori del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione e di Azienda Zero.

Martedì 3

9.45 Comitato per la qualità della normazione, presidente Carlo Riva Vercellotti, esame della Pdcr 137 sul programma 2025 dell’Ires Piemonte.

Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale

13 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 4

10 seconda, presidente Mauro Fava, audizione di Trenitalia e di Rfi in merito al servizio ferroviario metropolitano e regionale.

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione dei centri di ricerca dei politecnici di Torino e Milano e dell’Università di Modena e Reggio Emilia per un approfondimento sulla guida autonoma. Si prosegue, alle 16, in ordinaria per le prime determinazioni sulla costituzione di un gruppo di lavoro sulle politiche industriali e l’occupazione.

Giovedì 5

10 prima, presidente Roberto Ravello, esame del disegno di legge per interventi urgenti in materia sanitaria e prime determinazioni sulla costituzione del gruppo di lavoro sui flussi di cassa.

11.30 settima, presidente Andrea Cerutti, informativa dell’assessore Enrico Bussalino sulle intese preliminari tra Regione e Governo in tema di attribuzione di ulteriori forme di autonomia.

