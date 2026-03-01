Domenica nuvolosa e temporali con possibile grandine, un funnel cloud si forma tra Fossano e Savigliano

TORINO – Come avevamo anticipato, dopo giornate decisamente soleggiate, il fine settimana in Piemonte è caratterizzato da nuvole e piogge.

Oggi inizia ufficialmente la Primavera meteorologica, ma per la nostra regione è stata una domenica molto nuvolosa con precipitazioni sparse e a carattere di rovescio tra mattina e pomeriggio sui settori di medio-bassa montagna, aree pedemontane e alte pianure tra Saluzzese, Pinerolese, Sangone, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano, più sporadiche e intermittenti altrove.

Dal tardo pomeriggio e in serata, specie dopo le 18, in concomitanza di un calo delle temperature alle medio-alte quote troposferiche, l’instabilità si accentuerà su gran parte della regione, specie a Nord del Po e del Tanaro, con rovesci via via più diffusi e talora intensi, anche con brevi temporali su pianure e aree pedemontane di Cuneese, Torinese, nord Astigiano, Canavese e Biellese: in questi settori, inoltre, non si esclude – localmente – anche la caduta di grandine piccola.

E tra Fossano e Savigliano, nel Cuneese, è stata segnalata anche una nube a imbuto (funnel cloud).

L’aria fredda che sta affluendo in quota potrà determinare la formazione di rovesci temporaleschi nelle prossime ore, localmente intensi sui settori occidentali della regione.

Scrive il meteorologo Andrea Vuolo.

Foto di Nik dal gruppo Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese