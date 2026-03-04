Cade dal quinto piano di un palazzo a Grugliasco: morto sul colpo 33enne

GRUGLIASCO – Non c’è stato nulla da fare per Manuel Brancato, l’uomo di 33 anni che nella serata di ieri si è lasciato cadere nel vuoto dal quinto piano di un palazzo.

È successo tutto in via Galimberti a Grugliasco. Il 33enne è morto sul colpo: il personale sanitario giunto sul posto ne ha potuto solo constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso, ma non vi sono dubbi sulla volontarietà del gesto. Manuel Brancato lascia un figlio.

Lo scorso luglio Brancato era rimasto coinvolto in una delicata vicenda di cronaca quando, barricandosi in un appartamento, è stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco durante una colluttazione con il padrone di casa. Lo sparo ha ferito gravemente il 33enne che ha perso un occhio. Una vicenda che è in fase di definizione e che ha in seguito portato all’arresto per tentato omicidio dell’altro uomo.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

