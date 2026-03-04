I rapporti tra Edoardo Agnelli e l’Iran tra storia personale e mito culturale

TORINO – L’attacco di USA e Israele all’Iran ha riportato in auge la storia del paese, spesso dimenticata dalle nostre parti. E tra le varie vicende legate all’Iran ce n’è una, mai completamente chiarita, legata ad Edoardo Agnelli, figlio dell’Avvocato, deceduto nel 2000. La figura di Edoardo Agnelli è avvolta da una storia complessa di ricerca spirituale, dissenso familiare e interpretazioni contrastanti che nel tempo hanno trovato eco in Iran e nella cultura sciita mediorientale.

Un cammino spirituale controverso

Negli anni ’70 e ’80 Edoardo Agnelli intraprese studi approfonditi di religioni comparate, laureandosi in “Storia delle religioni” e avvicinandosi gradualmente all’Islam dopo aver letto il Corano. Le fonti iraniane e alcune ricostruzioni biografiche raccontano che Agnelli si convertì prima all’Islam sunnita a New York (con il nome Hisham Aziz) e successivamente al ramo sciita dell’Islam durante incontri e viaggi in Iran, dove assunse anche il nome di Mahdi.

Secondo alcune testimonianze e resoconti iraniani, Agnelli incontrò l’ayatollah Ruhollah Khomeini e successivamente Ali Khamenei durante le sue visite in Iran, soggiorni nei quali approfondì la sua fede e la comprensione della teologia sciita.

Il mito del “martire” in Iran

Nel contesto mediorientale, specialmente in certi ambienti iraniani, la figura di Edoardo Agnelli ha assunto una dimensione simbolica. Nel 2005 a Isfahan fu fondata l’Edoardo Agnelli Islamic Association, un’associazione dedicata a promuovere la comprensione dell’Islam e a raccontare la storia di Agnelli da una prospettiva religiosa, con cerimonie annuali nel giorno del suo anniversario di morte.

In alcune manifestazioni studentesche a Tehran davanti all’ambasciata italiana Edoardo è stato ricordato come un “martire dell’Islam”, con l’idea — diffusa tra certe comunità — che la sua conversione e la sua morte fossero simboli di fede profonda.

Questioni e narrazioni divergenti

La versione delle autorità italiane e delle biografie ufficiali indica che Edoardo Agnelli fu trovato morto nel 2000 a causa di un suicidio lungo la Torino-Savona, circostanza accettata dalle procure italiane. Tuttavia, alcune narrazioni iraniane alternative — spesso rilanciate nei media locali o in associazioni religiose — sostengono che la sua morte sia stata oggetto di censure o addirittura di azioni ostili da parte di “nemici dell’Islam”, un racconto che riflette più il mito collettivo costruito attorno alla sua figura che la documentazione giudiziaria ufficiale.

Queste divergenze hanno alimentato racconti e spettacoli culturali in Iran, tra cui opere teatrali che celebrano il “viaggio spirituale” di Agnelli verso l’Islam sciita e il suo valore simbolico per i credenti, interpreti di una storia che unisce religione, identità e immaginario collettivo.

Conclusione

Il legame tra Edoardo Agnelli e l’Iran non è tanto un rapporto istituzionale o politico, quanto una narrazione culturale e spirituale: un uomo nato in una delle famiglie industriali più potenti d’Italia la cui ricerca di senso lo portò a incrociare l’Islam sciita, e la cui figura è stata adottata in parte del discorso pubblico iraniano come simbolo di fede e impegno. Questa storia riflette più l’importanza delle narrazioni collettive e del significato attribuito alle figure pubbliche all’interno delle diverse culture che un effettivo legame politico o religioso istituzionale.

