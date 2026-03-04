Dalla Fondazione CRT oltre due milioni di euro per riqualificare otto incroci di Torino: quali saranno

TORINO – Un investimento di 2.690.000 euro, interamente finanziato da Fondazione CRT, per la riqualificazione in otto incroci cittadini.

I nuovi interventi partiranno nei prossimi mesi. Il progetto, come dichiarato dall’assessora alla transizione ecologica e digitale, ambiente, mobilità, trasporti e innovazione della Città di Torino, Chiara Foglietta, punta a migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali.

I lavori rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, che nei prossimi 18 mesi vedrà l’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT.

I lavori coinvolgeranno:

l’intersezione tra corso Regina Margherita, via Principe Eugenio, corso Valdocco e via Cigna;

l’incrocio tra via Cigna e via Cecchi;

l’area tra via Maria Ausiliatrice, via Cigna e via Cottolengo;

piazza Hermada con corso Quintino Sella e corso Gabetti;

l’intersezione tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole;

l’incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto;

piazza Piero della Francesca;

l’intersezione tra via De Sanctis e via Monginevro.

Le opere prevedono il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l’efficientamento dello smaltimento delle acque piovane e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà inoltre completato l’adeguamento degli impianti semaforici e realizzati percorsi tattili per le persone con disabilità sensoriali.

Interveniamo su snodi specifici con un impegno particolare verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità. L’obiettivo è garantire strade più sicure e funzionali per tutti, rispondendo concretamente alle necessità di una mobilità senza ostacoli attraverso una manutenzione puntuale e una migliore organizzazione degli incroci, così da dare seguito alle esigenze espresse dai territori. La Città intende proseguire con determinazione nel percorso di abbattimento delle barriere e di incremento dell’accessibilità, attraverso una progettazione condivisa e concertata con le associazioni, per costruire soluzioni sempre più inclusive ed efficaci.

